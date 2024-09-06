生物質年產1388萬噸有23％未利用 環境部跨域促循環「生生不息」

環境部邀請各部會及產業、民間代表，共同研討「生物質資源循環」議題，結合產官學力量，透過分享成功案例，公私協作，讓生物質循環生生不息。（記者吳柏軒攝）

2024/09/06 12:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕農畜業、加工廠、民生廚餘等各類活動，將製造「生物質」相關資材、殘渣、廢棄物、汙泥等，環境部統計全台年總產量近1400萬噸，其中有23％沒有再利用，今（6日）發表成果分享手冊暨跨域資源整合平台，提供查詢跟料源處理地圖，讓各界知道相關廢棄物可送到哪些處理，並結合產官學分享成功案例，公私協作，讓生物質循環生生不息。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，面臨氣候變遷，資源循環是重要解決方式之一，占比重達45％，其中「生物質」也被列入關鍵項目，循環署匯集地方政府、部會、產業、專家、民間團體等齊聚研討，展現不同面向成果，解決企業難題，如食物汙泥如何生物循環？生物廢水的厭氧消化等，也將討論各部會法規，讓生物質有更多高價值應用。

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循環署循環處理組長陳俊融報告指出，生物質泛指由生物產出的有機物質，包含農作物、林畜牧廢棄物、都會及工業有機廢棄物、廢食用油、果菜廢棄物等，歐盟及日本都重視監測與再利用，台灣相關年產量1388.5萬噸，再利用率77％，其他沒再利用的只有焚化掩埋或不知去向，將推動源頭減量、分級利用、產業鏈結、技術精進等改善。

陳俊融說，也成立「生物質資源循環資訊平台」，提供農產品進出口等統計查詢，以及物料地圖，讓使用者知道相關廢棄物可送到哪些合法處理場，並盼各部會不同法令一起群策群力，消費者也習慣，，共同推動資源循環零廢棄目標。

環境部與農業部、經濟部、內政部等共同推動生物質資源循環，今聚會也分享畜牧場豬糞尿資源化利用，以及公共污水廠下水污泥再利用成果；公部門外，民間也投入相關領域，如雞肉供應商大成公司將肉骨、羽毛、蛋殼再利用；永豐餘企業將造紙製程有機物轉為發電電能；南庄場域將林業剩餘資材再利用並結合部落文化；花蓮玉里的璞石閣集中處理畜牧糞尿沼氣發電及沼渣灌溉等。

環境部資源循環署組長陳俊融報告，全台生物質各個流向，統計全台年總產量近1400萬噸，其中有23％沒有再利用，可持續努力。（記者吳柏軒攝）

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