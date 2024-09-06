紐西蘭鹿茸將叩關 畜試所輔導養鹿產業10年有成

農業部畜試所10年來輔導養鹿業者提高生產效率、降低生產成本3成。（記者楊媛婷攝）

2024/09/06 12:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕台紐經濟合作協定將於明年全面生效，屆時紐國的鹿茸將可0關稅輸入並取消配額限制，為因應挑戰，農業部畜產試驗所10年來輔導我國養鹿產業發展人工生殖技術、協助種鹿選育等已見成效，養鹿數僅10年前的6成，但鹿茸產量卻比10年前更多。

我國和紐西蘭於2013年12月1日簽訂台紐經濟合作協定，畜試所所長黃振芳表示，該所當時就組成種鹿生產技術研究團隊，檢視產業可能遇到的困難，除協助業者行銷外，還有協助育種，在技術加持下，10年前當時一對鹿茸重量最高紀錄為3百兩，現在一對鹿茸已經可到5百兩，另透過人工生殖技術，選出優良的種鹿，讓過去一隻公鹿只能配20隻母鹿，提升到一隻公鹿可配種100頭母鹿，大幅提升生產效率，還開發新型芻料，整體養殖成本降3成。

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過去國人對鹿茸的產品大多只留於泡藥酒等刻板印象，黃振芳表示，鹿茸經過該所的動物實驗證明，其萃取液可快速修復傷口，有顯著抗發炎反應，也因成效卓著，該所也協助中華民國養鹿協會、中華民國鹿產品運銷合作社開發老少咸宜的鹿茸大棗飲、適合小朋友吃的鹿茸機能性果凍，或者將鹿茸跟滴雞精結合等各種機能食品，還有開發精華液化妝保養品等，相關產品在養鹿協會網站都可看到。

紐國的紅鹿飼養成本僅約台灣5成，在養數量約台灣百倍，畜試所副研究員林信宏表示，台灣水鹿是台灣特有亞種，台大動物科學技術學研究所教授陳明汝曾研究指出，台灣水鹿鹿茸比紐國紅鹿鹿茸有更好的免疫調節能力，他也說在一方水土養一方人下，推測台灣水鹿鹿茸或許對國人的健康可帶來更多的正面貢獻，因此也將和台大、成大學者合作，用科學方式來實證台灣鹿茸對人體健康的效果；黃振芳補充，韓國也同樣因應進口鹿茸衝擊，該國是將鹿茸和高麗參結合開發保健食品，未來我國相關產品開發也會朝藥品等開發。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，台灣水鹿鹿茸新鮮，並且國內所有養鹿農戶都將水鹿當成VIP一樣細心照料對待，她認為在農產品最在意新鮮，並且學者研究也指出台灣水鹿鹿茸比進口鹿茸成分更好，加上台灣鹿茸約8成都是做熟客預定，雖然仍有影響，但認為台灣鹿茸仍有優勢。

畜試所輔導中華民國養鹿協會、中華民國鹿產品運銷合作社開發出許多機能食品，如風味迷人、老少咸宜的鹿茸大棗飲。（記者楊媛婷攝）

鹿茸經動物試驗證明可抗發炎，畜試所輔導業者開發許多機能產品。（記者楊媛婷攝）

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