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米其林料理、金牌廚師都來了 「台灣美食展」內容搶先看

台北美福大飯店推出美食通用券，可品嘗米其林一星台菜「米香」餐廳。 （台灣觀光協會提供）

台北美福大飯店推出美食通用券，可品嘗米其林一星台菜「米香」餐廳。 （台灣觀光協會提供）

2024/07/23 18:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕「台灣美食展」8月2日至5日於台北世貿一館登場，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推薦美食、五星飯店餐券及產地直送的新鮮食材，蒐羅各地物產與料理，呈現台灣多元豐富的飲食文化，讓民眾一站即可品嘗全台滋味。主辦單位今（23日）公布展場地圖，說明展位內容。

台灣美食展由台灣觀光協會主辦，現場規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」四大展區，蒐羅各地美食，參展單位也邀請各地廚師一展廚藝，如獲2023米其林綠星肯定的「THOMAS CHIEN」主廚簡天才示範創新客家料理，全台第一位獲得米其林侍酒師大獎的林允順，現場分享餐酒搭配指南等。

觀協表示，展場集結米其林、必比登推薦美食資訊，台北美福大飯店的美食通用券，最低折扣55折，可品嘗米其林一星台菜「米香」餐廳；經濟部「台灣好食館」集結的30間店家，包含獲得必比登推薦的台中「滬舍餘味」，帶來去年天天完售的生煎包；連續四年榮獲米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」，則以創新手法詮釋台菜。

現場還有許多冠軍級美食，包含全國十大神農獎之一「林家冠軍烏魚子」；榮獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞與特殊風味賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」；台灣最貴Buffet、米其林必比登推薦的阿霞飯店選用鹽的「洲南鹽場」；另還有展示獲得國內外獎項認證的酒品。

各地高人氣店家，如嘉義「林聰明沙鍋魚頭」、高雄旗津超過40年老店「海濱海產」、台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」、台北人氣火鍋店「手工殿麻辣鍋物」等，現場也買得到。

此外，農業部「台灣農業館」邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產，並直送超過百項農村伴手好物至展場，現場還有「田媽媽小辦桌」活動，由7家「田媽媽」端出技藝傳承好味道。

觀協說，今年有限量1萬張的捐血贈票活動，7月28日至8月3日於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票，邀請民眾響應公益、挽袖捐熱血。

另，展場提供循環餐具租借服務，也鼓勵民眾自備環保餐具、環保袋。台灣美食展預售票為9折優惠180元，8月1日之前，可至ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook、TaiTIX購買。

台灣美食展集結逾百家人氣美食、米其林料理，8月2日至5日於台北世貿一館登場。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展集結逾百家人氣美食、米其林料理，8月2日至5日於台北世貿一館登場。（台灣觀光協會提供）

2024台灣美食展展場地圖。（台灣觀光協會提供）

2024台灣美食展展場地圖。（台灣觀光協會提供）

2024台灣美食展8月2日至8月5日世貿登場。（台灣觀光協會提供）

2024台灣美食展8月2日至8月5日世貿登場。（台灣觀光協會提供）

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