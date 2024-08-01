新北市校長交接宣誓 侯友宜期勉用熱忱無私奉獻

新北市府舉行市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接；校長宣誓就職。（記者董冠怡攝）

2024/08/01 16:58

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今舉行113學年度市立高中職暨國民中小學及幼兒園新卸任校（園）長交接，市長侯友宜期勉校長用熱忱無私無我地奉獻給教育，讓孩子在快樂健康的學習環境下不斷成長，更重要的是能抓對學習方向，使其朝人生目標勇敢邁進。

147人包含退休20人、連任61人、調任48人及新任18人。

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板橋區江翠國小退休校長周麗櫻表示，從事教育工作40多年，雖然退休多少會有點難過，但她選擇「退而不休」，會繼續將所學貢獻給新北教育，哪裡需要協助，願意去當「救火隊」提供意見或建議。她相信，教育能夠翻轉命運，讓資源較少的孩童也能向上流動，多多關懷照顧偏鄉、弱勢孩子，有朝一日等到對方開始懂得回饋社會，不只師長感動，學生也有成就感。

周麗櫻提醒，現今正值網路時代，除了學習數位工具，也要注意個人品德，透過童軍活動可以教導孩子培養團體合作的能力，而且日常生活處處都是教材，例如最近在打奧運，可以跟學生討論法國的風土民情，告訴孩子如何從所見、所聞中解讀學習，校長的職責在於創造每一名學生的價值，激發他們的多元潛能，使其獲得適性照顧和充分發展。

交接儀式中最年輕、年僅43歲的八里區長坑國小新任校長張宗文表示，過去一直都在板橋國小服務，協助推動學習共同體、混齡教育（學）及發展運動社團，長坑國小是「非山非市」的學校，未來除了發展特色學校，也不能忽略學業，將結合並引領人工智慧（AI）科技，成為學習的工具，進而協助學生成長，同時期盼能夠幫上更多的孩子。

自強國小校長張明賢則說，先前任職中和區光復國小，希望能以專業、合作、服務與關懷為信念，把每個孩子帶上來，未來將帶領團隊，促進學童在「德智體群美」方面的成長，所有的校（園）長也會一起為全市教育更加努力。

中和幼兒園長何仁馨指出，會把過去8年在淡水幼兒園的經驗，帶到中和與新團隊共同打造溫暖、友善的幸福家園。對於社會上不當對待事件頻傳，她認為，大部分老師其實都很優秀專業，呼籲不要氣餒，因多數家長仍是支持並肯定老師的努力，面對各式各樣的家庭，鼓勵持續提升輔導與管教方法的技巧，發揮專業、保有熱忱，當爸媽們的好隊友守護「我們的寶貝」。

屆齡退休的卸任校長周麗櫻（右2）、新任長坑國小校長張宗文（左2）等人一起按下電光球環繞移動，象徵科技智慧流動。（記者董冠怡攝）

自強國小新任校長張明賢。（記者董冠怡攝）

中和幼兒園長何仁馨。（記者董冠怡攝）

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