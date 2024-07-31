07/31 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

2024/07/31 06:29

自由時報

IPAC：中國錯誤解讀 聯大2758號決議 不決定台灣政治地位

中國長期刻意且錯誤詮釋聯合國大會第二七五八號決議，意圖限縮我國的國際參與，並攔阻我國參與聯合國體系組織。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨日做出決議，認定聯大第二七五八號決議沒有處理台灣政治地位，且未聲稱中國主權涵蓋台灣。

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交長兩大新構想 高鐵延伸台東、縣市都有聯外快速道路

高鐵延伸台東有譜，交通部長李孟諺表示，今年底確定高鐵延伸到屏東的方案之後，將啟動高鐵延伸台東的可行性研究和評估，並承諾要讓每個縣市都有聯外快速道路。

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彰化北斗雙拼透天厝失火 違法隔29間出租 3死3傷

彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，不僅樓頂全面加蓋違建，一樓到四樓還隔出高達廿九間房供數十人租住，卻連一只住宅警報器也沒有，加上內外堆滿機車和燃油，根本是居安風險超高的「危屋」，以致鐵皮屋一起火，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成三死三傷慘劇，確切起火原因有待調查。

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聯合報

陸船翻覆事件落幕！「執法過程未錄影蒐證」 海巡署致歉陸漁民

兩岸代表昨在金門針對○二一四陸船翻覆事件簽署四項共識協議，我方依協議發還二具遺體及查扣的漁船，給予兩位遇難漁民家屬各人民幣一百五十萬元撫慰金，並由海巡署長張忠龍在公祭會場上對執法過程未錄影蒐證致歉，全案歷經五個多月，暫告一段落。據了解，協議並做成附帶決議，善意處置金門胡姓釣客、大進滿八八號漁船兩事件，陸方已著手進行。

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全台淹水感測器 近7成無效

凱米颱風日前來襲，中南部傳出嚴重淹水災情。為有效記錄淹水，行政院曾核定「水災智慧防災計畫」，補助縣市政府建置路面淹水感測器，然而審計部剛出爐的「一一二年度中央政府總決算審核報告」指出，全台的淹水感測器竟有近七成未發揮效能，完全沒有記錄到任何淹水。

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中國時報

致歉加撫卹 陸罹難者遺體回家

「0214」大陸「三無」漁船在金門海域發生執法意外，兩岸雙方30日上午9時重啟協商，達成共識、簽署協商文件。海委會副主委兼海巡署長張忠龍表示，海巡署對該案沒有蒐證錄影，以及陸方家屬所受的煎熬，願意公開表達歉意，請家屬節哀。泉州市台港澳辦副主任李朝暉則盼台灣落實紀要條款，讓罹難者安心，也對家屬有交代。

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麟洋配勝美國 8強賽聽牌

彷彿是為大賽而生的寶島羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟，在巴黎奧運男雙「死亡之組」一步一步穩紮穩打，30日以21比12、21比13再挫美國組合邱愷翔／約書亞‧袁，成為D組唯一3連勝的不敗隊伍，並締造跨屆8連勝的傲人紀錄。今天只要擊敗大陸的劉雨辰／歐烜屹，或同組日本勝丹麥，就能挺進8強淘汰賽。

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交通部長李孟諺拋出高鐵東延台東、縣市快速道路兩大構想。（記者吳亮儀攝）

彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成3死3傷慘劇。（民眾提供）

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