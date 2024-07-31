彰化北斗雙拼透天厝失火 違法隔29間出租 3死3傷

彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成3死3傷慘劇。（民眾提供）

2024/07/31 05:30

〔記者顏宏駿、劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，不僅樓頂全面加蓋違建，一樓到四樓還隔出高達廿九間房供數十人租住，卻連一只住宅警報器也沒有，加上內外堆滿機車和燃油，根本是居安風險超高的「危屋」，以致鐵皮屋一起火，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成三死三傷慘劇，確切起火原因有待調查。

樓頂全加蓋違建 整棟無住警器

該屋約於清晨六時起火，火舌剛從鐵皮屋竄出時，一名駕車經過的民眾發現，下車大喊：「快出來！」一、二十名房客第一時間聞聲奔逃而出，可說極其幸運。目擊者表示，火勢來得很快，不到五分鐘整個一樓陷入火海。

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住頂樓的廿七歲黃姓男子及廿六歲蕭姓女子，疑因沒聽見呼喊聲，加上全棟無住警器發出警報，兩名租客疑遭濃煙嗆昏窒息，死於房內；五十八歲顏姓男子疑病痛加上屋內雜物多逃生不易，被燒死在鐵皮屋內。

一樓是屋主機車行 堆滿易燃物

警、消調查，全棟房屋也沒有滅火器，且各樓層通道狹小，莊姓屋主的一樓機車行堆滿機車、電動車及不少易燃物，火勢從鐵皮屋延燒到機車行，才會如此猛烈。

此外，住二樓的屋主為增加出租房間數，未申請就在各樓層密密麻麻隔出一間間房；四樓違建和相連鐵皮屋蓋好使用三年，也從未被查報，整棟房屋的消防安全和使用，可說是問題重重。燒出人命後，彰化縣政府表示會追究屋主涉嫌違規隔間及增建等責任。

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