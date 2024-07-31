為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰化北斗雙拼透天厝失火 違法隔29間出租 3死3傷

彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成3死3傷慘劇。（民眾提供）

彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成3死3傷慘劇。（民眾提供）

2024/07/31 05:30

〔記者顏宏駿、劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中山路一間機車行昨天發生火警，火場是雙拼透天厝連著一間鐵皮屋平房，不僅樓頂全面加蓋違建，一樓到四樓還隔出高達廿九間房供數十人租住，卻連一只住宅警報器也沒有，加上內外堆滿機車和燃油，根本是居安風險超高的「危屋」，以致鐵皮屋一起火，火勢延燒及濃煙快速上竄，釀成三死三傷慘劇，確切起火原因有待調查。

樓頂全加蓋違建 整棟無住警器

該屋約於清晨六時起火，火舌剛從鐵皮屋竄出時，一名駕車經過的民眾發現，下車大喊：「快出來！」一、二十名房客第一時間聞聲奔逃而出，可說極其幸運。目擊者表示，火勢來得很快，不到五分鐘整個一樓陷入火海。

住頂樓的廿七歲黃姓男子及廿六歲蕭姓女子，疑因沒聽見呼喊聲，加上全棟無住警器發出警報，兩名租客疑遭濃煙嗆昏窒息，死於房內；五十八歲顏姓男子疑病痛加上屋內雜物多逃生不易，被燒死在鐵皮屋內。

一樓是屋主機車行 堆滿易燃物

警、消調查，全棟房屋也沒有滅火器，且各樓層通道狹小，莊姓屋主的一樓機車行堆滿機車、電動車及不少易燃物，火勢從鐵皮屋延燒到機車行，才會如此猛烈。

此外，住二樓的屋主為增加出租房間數，未申請就在各樓層密密麻麻隔出一間間房；四樓違建和相連鐵皮屋蓋好使用三年，也從未被查報，整棟房屋的消防安全和使用，可說是問題重重。燒出人命後，彰化縣政府表示會追究屋主涉嫌違規隔間及增建等責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播