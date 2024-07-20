07/20 各報重點新聞一覽

立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，憲法法庭昨做出六項規定暫時處分裁定。（資料照）

2024/07/20 06:53

自由時報

憲法法庭裁定：國會擴權6規定 暫停執行

立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，民進黨團五十一位立委及行政院等四個憲政機關均認為立院職權行使法、刑法修正案相關條文有違憲之虞，均聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭昨做出暫時處分裁定，認定包括「聽取總統國情報告」、「國會調查權」等六項規定均有違憲之虞、侵害人民財產權等憲法權利甚鉅，為避免公益遭受難以回復的重大損害，且有必要急迫性，裁定於釋憲本訴裁判前均暫時停止適用。

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川普提名演說 兩度提台灣 指衝突籠罩亞洲 全球瀕臨第三次世界大戰

美國前總統川普十八日在密爾瓦基共和黨全國代表大會最後一晚，正式接受提名參選總統，並發表超過九十分鐘演說。談及國際情勢時，他兩度提及台灣，認為全球正瀕臨第三次世界大戰邊緣，承諾重返白宮後，將恢復全世界的和平，聲稱「一通電話就能終止戰爭」。

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竹聯明仁會 詐11弱勢病翁1.5億 假投資靈骨塔騙財 逮19嫌押10人

以竹聯幫明仁會新店分會長陳辰為首的靈骨塔假投資詐騙集團，主要以弱勢病翁為對象，除遂行投資詐騙，還冷血多次剝削，詐得十一名長者共一億五千萬元，被害人不乏失智或巴金森氏症者，受害最慘的一名七十歲退休公務員，遭詐六千多萬元；台北市刑警大隊逮捕十九人，陳辰等十人獲裁定羈押禁見。

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聯合報

憲法法庭裁准暫時處分 國會改革案暫停

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及賴清德總統、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭昨天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前，應暫時停止執行，包括賴清德總統暫免即問即答式國情報告，而進口蛋、鏡電視調查小組因無調查權形同沒武器。

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川普提名演說2度提台灣 指世界處於第3次大戰邊緣

美國前總統川普十八日接受共和黨提名角逐總統大選並發表演說，他談到上周遭遇暗殺險些受害，血流得到處都是，卻感到安全，因為「神在我這邊」；川普的演說花了很多時間聚焦非法移民、電動汽車和選舉公正性的問題，批評民主黨，並將矛頭指向中國大陸，揚言對大陸商品課徵百分之百甚至更多關稅。

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中國時報

憲法法庭裁准 國會改革法案 凍結半年

全民關注的國會改革法案，總統府等4個憲政機關聲請暫時處分，憲法法庭認為《立法院職權行使法》及《刑法》關於聽取總統國情報告、聽取行政院官員報告與質詢、人事同意權、調查權及聽證會、藐視國會罪等5大項有違憲爭議，且有急切必要性等，19日裁准暫時處分，賴清德總統「暫時」不需到立法院國情報告。

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川普：衝突陰影籠罩台灣

美國前總統川普稱「地球正處於第三次世界大戰邊緣」，他提及歐洲和中東正飽受戰火肆虐，而「台灣、韓國、菲律賓乃至全亞洲，也都籠罩在日益升高的衝突陰影中」。川普抨擊拜登政府處理國際危機無方，矢言會恢復美國在世界舞台上的地位，還說自己「一通電話就能終止戰爭」。

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美國前總統川普（左）18日在密爾瓦基共和黨全國代表大會最後一晚，接受提名參選總統並發表演說，兩度提及台灣。（法新社）

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰，透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬。 （資料照）

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