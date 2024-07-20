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竹聯明仁會 詐11弱勢病翁1.5億 假投資靈骨塔騙財 逮19嫌押10人

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰，透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬。 （資料照）

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰，透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬。 （資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕以竹聯幫明仁會新店分會長陳辰為首的靈骨塔假投資詐騙集團，主要以弱勢病翁為對象，除遂行投資詐騙，還冷血多次剝削，詐得十一名長者共一億五千萬元，被害人不乏失智或巴金森氏症者，受害最慘的一名七十歲退休公務員，遭詐六千多萬元；台北市刑警大隊逮捕十九人，陳辰等十人獲裁定羈押禁見。

70歲退休公務員 被詐6千多萬

主謀陳辰於去年間成立靈骨塔假投資詐團，指揮手下運用話術銷售靈骨塔位，誘騙老年人投資，被害人購買後發現賣不掉，該詐團又找上他們宣稱可幫忙代銷，但要規避國稅局查稅，須提供等值物當履約保證；因不少人已把全部積蓄投入，詐團就持其自然憑證，調查名下有無不動產，再騙被害人將不動產抵押借錢，而借錢給被害人的金主也是詐團成員，層層剝削被害人。

話術誘投資 抵押借錢層層剝削

警方調查，詐團分工細膩、成員眾多，設有行動、教育、業務、開發、公證等多組，還以暴力手段排除同性質的詐騙集團競爭，甚至訂定員工教育訓練、汰除制度、業績獎金規定、員工守則，請假還得填寫請假單，幹部也常開會精進詐騙策略，宛如企業化經營。

檢警日前搜索陳男住所、明仁會堂口、詐團據點等處，拘提十九人到案，查扣七十四萬餘元現金等贓證物，以及扣押不動產和抵押債權等約四千四百萬餘元獲准，全案法辦後，陳男及核心幹部十人經檢方聲押禁見獲准；警方也函請相關局處，拆除明仁會的新店分會堂口。

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