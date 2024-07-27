07/27 各報重點新聞一覽

新竹市長高虹安一審判有罪，神隱的高虹安仍未出面，只用影片及文字回應：她會退出民眾黨，也會提出上訴。（翻攝高虹安的影片）

2024/07/27 06:33

自由時報

高虹安涉貪 一審判7年4月 詐領助理費 法官批：敗壞官箴

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理薪酬與加班費，台北地院昨認定高虹案為了增加零用金，與三名助理一共詐領十二萬三一二八元，「敗壞官箴」，從重依貪污治罪條例之利用職務詐取財物罪，將高虹安判刑七年四月、褫奪公權四年，沒收未扣案犯罪所得十一萬六五一四元。高虹安表示將提起上訴。

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凱米重創 賴：農損免勘查 速核撥補助 住宅淹水逾50公分 每戶補助加碼兩萬元

凱米颱風襲台造成中南部嚴重淹水、農損等災情，總統賴清德昨天南下高雄勘災，允諾全台灣淹水五十公分以上民眾，每一戶補助兩萬元、五十公分以下中低收入戶，每一戶補助從五千加碼到一萬元，農損補助部分採「全品項」納救助範圍、「免勘查」以減少行政程序，讓災損補助早日核撥，協助農民可以快速重建、復耕。

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自稱留美 誆可治病、教賺錢 心靈導師開課 斂財1600萬

女子張淑珺涉開設心靈課程，招收罹病或職場遇挫折者，誆可治病、上她的課可年賺千萬等，每名學員學費少則數十萬、高則數百萬元；張女為控制學員，還訂定違反指示時會遭處罰等多項離譜規定。刑事警察局偵九大隊第二隊獲報張女涉嫌斂財，將她法辦，目前已有三名學員指控受害，財損逾一六○○萬元。

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聯合報

高虹安涉貪判刑停職 高退出民眾黨 將上訴

新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒國會助理費涉貪案，昨天同一天宣判。台北地方法院審理高虹安案，合議庭認定高虹安浮報助理酬金、加班費涉貪十一萬元，依利用職務機會詐取財物罪，判處七年四月徒刑，褫奪公權四年，犯罪所得沒收。

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凱米重創中南部 賴總統：淹逾50公分 每戶補助2萬

凱米颱風造成中南部土石流和嚴重淹水，中央災害應變中心昨統計，截至昨晚十點，共造成八死一失蹤八六六傷，仍有一萬七千多戶停電，雲林、嘉義及台南等地多處仍有五十至一百公分積水。凱米颱風重創農業，賴清德總統、行政院長卓榮泰等人昨分頭到南部勘察農業災損，賴總統並宣布，全台淹水五十公分以上每戶補助二萬元、五十公分以下中低收入戶從五千元加碼至一萬元，並與地方合作助受災戶減輕稅務。卓揆也表示，提供低利率的天然災害貸款，同意半年免息。

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中國時報

涉貪判7年4月 高虹安停職退黨

新竹市長高虹安被控2020年立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，案經台北地院近1年審理，合議庭認定高觸犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，沒收犯罪所得11萬6514元。同案高立委時期4名辦公室主任，「小兔」黃惠玟等3人，依同罪名判刑1至2年，緩刑3到5年不等；陳昱愷無罪。高虹安表示會提上訴希望二審能還她清白。

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淹水逾50公分家戶 中央加發2萬元

凱米颱風引發慘重災情，賴清德總統26日率執政團隊兵分四路勘災，宣布對淹水50公分以上的家戶，除了地方政府自定的補助之外，中央另加發2萬元，農業天然災害現金救助金則以「從速、從簡、從優」原則處理。此外，針對狂風豪雨導致財產損失，財政部更要求稽徵單位主動協助受災民眾申報減免綜合所得稅、營業所得稅等9項稅目，盡量降低風災衝擊。

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凱米颱風襲台，中南部農損、淹水嚴重，賴清德總統昨天南下勘災，親自踏入受損農地，傾聽了解蕉農在這次颱風受損程度。 （記者李惠洲攝）

假心靈成長課程斂財流程圖。（刑事局提供）

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