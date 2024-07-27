凱米重創 賴：農損免勘查 速核撥補助 住宅淹水逾50公分 每戶補助加碼兩萬元

凱米颱風襲台，中南部農損、淹水嚴重，賴清德總統昨天南下勘災，親自踏入受損農地，傾聽了解蕉農在這次颱風受損程度。 （記者李惠洲攝）

2024/07/27 05:30

〔記者黃佳琳、鍾麗華／綜合報導〕凱米颱風襲台造成中南部嚴重淹水、農損等災情，總統賴清德昨天南下高雄勘災，允諾全台灣淹水五十公分以上民眾，每一戶補助兩萬元、五十公分以下中低收入戶，每一戶補助從五千加碼到一萬元，農損補助部分採「全品項」納救助範圍、「免勘查」以減少行政程序，讓災損補助早日核撥，協助農民可以快速重建、復耕。

總統賴清德昨日前往高雄、行政院長卓榮泰赴雲嘉南、副院長鄭麗君前往宜蘭、國防部長顧立雄到屏東，府會分頭勘災。行政院發言人陳世凱表示，財政部、農業部、衛福部、經濟部等也將盡速提出災後補助方案。

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賴清德勘災首站是淹水超過一百公分的高雄市美濃地區，市長陳其邁報告直指，此次風災比八八水災還嚴重。

賴清德表示，如此巨量的雨勢對任何一個城市都是負擔，旗山地區因為旗山溪水位已經滿載，加上大潮使得上游淹水，但這幾年政府投入的治水預算還是有發揮功效，讓淹水災情得以控制。

受災民眾 9項稅務減免

賴清德說，為減輕人民災損，全台灣住宅室內淹水五十公分以上民眾，中央再加碼每一戶補助兩萬元，以高雄為例，高市府原補助一萬五千元，加起來有三萬五千元，淹水五十公分以下的中低收入戶，每一戶補助從五千元加碼到一萬元。財政部也已做出九項稅務減免決定，包括綜合所得稅和營業所得稅，主動協助受災民眾減輕負擔。

農損部分，賴清德聽完農業部長陳駿季報告，同意採取「全品項」天然災害現金救助，受災農民可用APP拍照上傳受損情況，行政單位可以「免勘查」減少行政程序，讓補助款項早日核撥。

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