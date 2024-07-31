交長兩大新構想 高鐵延伸台東、縣市都有聯外快速道路

交通部長李孟諺拋出高鐵東延台東、縣市快速道路兩大構想。（記者吳亮儀攝）

2024/07/31 05:30

〔記者吳亮儀、劉人瑋／台北報導〕高鐵延伸台東有譜，交通部長李孟諺表示，今年底確定高鐵延伸到屏東的方案之後，將啟動高鐵延伸台東的可行性研究和評估，並承諾要讓每個縣市都有聯外快速道路。

李孟諺上任後，昨第一次跟媒體談論施政願景，拋出高鐵東延台東、縣市快速道路兩大構想。

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高鐵延至屏東定案後 啟動評估

高鐵東延台東，振奮東部民心。不過李孟諺表示，東延之前，一定得先檢討目前左營站南延到屏東潮州的兩個路線方案，決定「進高雄或不進高雄」之後，因目前高鐵延伸到潮州的路線有保留到台東的可能性，他期望任內能啟動可行性研究。

公路建設部分，李孟諺提到，興建各縣市的聯外交通，交通部責無旁貸，「以花蓮為例，蘇花改已經完成、未來建設蘇花安，從花蓮連接國道五號，花蓮就有聯外的準高速公路或快速道路來連接」。

縣市聯外 高風險路段可改高架

李孟諺表示，從這次凱米侵台，但南迴沒什麼狀況來看，將高風險路段改為高架，就不擔心邊坡坍滑，「不過南迴要升級成快速道路仍差屏東楓港到獅子鄉這一段」，這一路段若未來升級，加上潮州、枋山的屏南快速道路，台東人就有一條聯外快速道路，物資要出來也很方便和安全。

由於目前東部鐵路都是單軌，台東縣長饒慶鈴反問交通部：「是單軌高鐵還是雙軌高鐵？」她表示，花東鐵路雙軌化要二○二七年才完工，南迴鐵路雙軌化則還在可行性評估，這才是東部民眾所迫切需要的。

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