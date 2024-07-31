IPAC：中國錯誤解讀 聯大2758號決議 不決定台灣政治地位

賴清德總統昨於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

2024/07/31 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國長期刻意且錯誤詮釋聯合國大會第二七五八號決議，意圖限縮我國的國際參與，並攔阻我國參與聯合國體系組織。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨日做出決議，認定聯大第二七五八號決議沒有處理台灣政治地位，且未聲稱中國主權涵蓋台灣。

IPAC年會 24國49國會議員參與

IPAC年會今年在台北舉辦，議程主軸為「台海和平與穩定」，共有廿四國的四十九位跨黨派國會議員參與，也是有史以來規模最大的國會議員訪台團。

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賴清德總統昨日受邀至年會演說。他指出，中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。賴並感謝美國政府及歐洲議會等國際力量反對中國的錯誤詮釋。

在賴清德演說後，IPAC通過決議指出，一九七一年十月廿五日頒布的聯大第二七五八號決議，表明中華人民共和國是代表中國在聯合國的唯一合法代表，但未提及台灣、也沒有處理台灣的政治地位，並未聲稱中國主權涵蓋台灣，也沒有提及台灣在聯合國的地位與台灣在聯合國機構的參與問題。

決議文 未稱中國主權涵蓋台灣

IPAC決議強調，中國為了支持「一中原則」而曲解二七五八號決議，且將「台灣」在歷史文件上的名稱，篡改為「台灣，中國的一省」，他們對此感到遺憾。

IPAC在決議中做出四點解釋，包括「二七五八號決議並未將一中原則視為國際法，僅承認『中華人民共和國』代表『中國』在聯合國的權利」、「沒有法律排除台灣加入國際組織」、「二七五八號決議不影響其他國家決定對台關係」，與「台灣二三五○萬人未能有效參與聯合國組織的現狀必須緊急補正」。

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