07/23 各報重點新聞一覽

美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，並公開表態支持副總統賀錦麗（右）代表民主黨參選總統。（歐新社檔案照）

2024/07/23 06:50

自由時報

拜登退選 支持賀錦麗 賀要披戰袍 需民主黨大會通過

美國總統拜登在經歷數週黨內人士施壓後，廿一日宣布放棄競選連任，並公開表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選總統，成為繼一九六八年的詹森總統以來，首位放棄爭取連任的現任總統，為美國大選投下震撼彈。消息人士透露，拜登是在過去四十八小時研究民調數據後，發現勝選希望渺茫，做出退選決定。

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政院宣布明年軍公教調薪3％ 約73萬人受惠 卓揆籲民間企業跟進

軍公教調薪幅度拍板定案，行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教將調薪三％，盼民間企業跟進，讓國人共享經濟成長的果實，人事行政總處估約七十三萬人受惠；此為自一九九九年迄今廿五年來，軍公教首度連兩年調薪，預估明年預算增加二三五億元。軍公教今年調薪四％。

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移民署內部資料 被上網兜售 移民署：不排除離職員工涉案

近期有民眾在網路論壇發現，有人在兜售移民署內部聯繫資料，開價一千五百美元（折合台幣四萬九千兩百元）；這些遭兜售的資料不僅有移民署長鍾景琨的聯繫方式，其他官員的侍親、支援等在職狀態也被披露。對此，移民署強調，移民署資訊系統並無遭駭客入侵，不排除可能是離職員工所為，目前已會同政風人員調查，同時也向刑事警察局報案。

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聯合報

美國總統選戰倒數107天 拜登退選力挺賀錦麗出戰

美國總統拜登21日在選戰倒數107天宣布放棄競選連任，將退出美國總統選戰，同時表示支持他的搭檔賀錦麗（Kamala Harris）競選。拜登在X上貼文表示，「雖然我一直都想競選連任，但我相信，對我來說，退選最符合我的政黨和國家的利益」。

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陽光行動／直擊 中橫、太魯閣震後創傷

通車六十四年的中橫公路，靠著榮民開鑿，曾是「人定勝天」的代名詞，不僅見證台灣經濟發展史，也迎來國內遊客如織、沒有淡季的旅遊熱潮，卻在九二一大地震後，戛然而止；好不容易花了廿億元，又被七二水災沖毀，進入休養生息、無法暢通，更在地震與大雨的連番衝擊下，成了一條傷了又補、補了又傷，一條永遠痊癒不了的道路。

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中國時報

驚奇25天 拜登退選 力挺賀錦麗戰川普

美國選舉史上常有「10月驚奇」現象，會對11月大選選情造成重大衝擊，今年具爆炸性政治事件卻提前出現，上演「7月驚奇」。過去短短25天，美國總統拜登接二連三遭遇打擊，包括災難級辯論、川普槍擊案及自身染疫等，終至擊垮了他，宣布退出2024美國總統大選，並表態支持副總統賀錦麗接棒。

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美國大選利空 台灣股匯雙殺

美國總統拜登宣布退選，猶如拋出震撼彈，利空籠罩下，上演「股匯雙殺」，台股盤中跳水738點，終場大跌612.27點，收在22256.99點，創今年以來第2大跌點，並為史上第8大跌點。匯市則在外資逃殺下，哀鴻遍野，新台幣盤中摜破32.8元價位，最低觸及32.88元，改寫近8年半盤中新低，終場貶值收斂至1.18角，以32.848元作收。

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軍公教調薪幅度拍板定案，行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教將調薪3％。（記者羅欣貞攝）

移民署內部資料被人放在暗網兜售。（取自網路）

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