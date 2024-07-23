移民署內部資料 被上網兜售 移民署：不排除離職員工涉案

移民署內部資料被人放在暗網兜售。（取自網路）

2024/07/23 05:30

〔記者王冠仁、吳昇儒／台北報導〕近期有民眾在網路論壇發現，有人在兜售移民署內部聯繫資料，開價一千五百美元（折合台幣四萬九千兩百元）；這些遭兜售的資料不僅有移民署長鍾景琨的聯繫方式，其他官員的侍親、支援等在職狀態也被披露。對此，移民署強調，移民署資訊系統並無遭駭客入侵，不排除可能是離職員工所為，目前已會同政風人員調查，同時也向刑事警察局報案。

根據該論壇中顯現資料，欲兜售的資料包含官員職稱、姓名、任現職年、電子信箱與分機等，甚至連侍親、支援等在職狀態也被披露。

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資料全是內網 未涉及民眾個資

一名移民署官員指出，這些資料全是「內網」，而且並非「最新版本」，就算外部人士取得也無辦法使用；外洩資料者應不是想藉此牟利，而是想透過此舉讓移民署「難看」。不過，由於在移民署有電腦權限者，都能接觸這些資料，清查外洩者需要時間。

移民署指出，事發後已將放在內部封閉網路的檔案下架。此外，這些資料為員工內部封閉網路的電子信箱及分機，外部民眾無法有效利用，也未涉及民眾申請案個人資料，且經檢視網路傳散內容，其中許多人員已調離原職務，是「過期版本」。

據悉，此次兜售移民署資料的是國外論壇「BreachForums」，該論壇是知名黑帽駭客犯罪論壇，過去也曾惹出爭議。前年十月，有網友在該論壇上聲稱擁有台灣兩千三百多萬人的戶籍資料，一名鄭姓工程師想印證真偽，花了近五千枚泰達幣（約台幣十五萬元）購買，鄭因此吃上違反個人資料保護法的官司。

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