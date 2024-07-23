政院宣布明年軍公教調薪3％ 約73萬人受惠 卓揆籲民間企業跟進

軍公教調薪幅度拍板定案，行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教將調薪3％。（記者羅欣貞攝）

2024/07/23 05:30

〔記者羅欣貞、陳鈺馥／綜合報導〕軍公教調薪幅度拍板定案，行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教將調薪三％，盼民間企業跟進，讓國人共享經濟成長的果實，人事行政總處估約七十三萬人受惠；此為自一九九九年迄今廿五年來，軍公教首度連兩年調薪，預估明年預算增加二三五億元。軍公教今年調薪四％。

經濟成長率3.94％ 共享成果

人事總處指出，軍公教員工待遇調整案提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，與會委員考量各項財經指標均朝正向發展，預測今年經濟成長率將達三．九四％，較二○二三年增加二．六六％。另預估消費者物價指數年增率亦達二．○七％，民間薪資與基本工資均持續成長，建議軍公教待遇調整三％，明年元旦生效。

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連續2年調薪 25年來首見

卓榮泰昨天到屏東視察樂活照顧服務園區，媒體記者詢問軍公教調薪進度，他表示，過去一年國內經濟正向發展，今年經濟成長率預估三．九四％，為了讓全民共享經濟成長果實，期勉軍公教人員繼續發揮為國服務的精神，他已同意軍公教員工待遇審議委員建議，明年度軍公教員工的待遇會調升三％。

卓揆也期勉國內各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，全民共享經濟成長之利，提高國家競爭力。

人事總處說明，軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）、主管職務加給等三項，影響人數約七十三萬人，預估增加經費約二三五億元，最後以主計總處公布為準。

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