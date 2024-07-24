07/24 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨視察空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業，國防部長顧立雄等人陪同。（記者塗建榮攝）

2024/07/24 07:09

自由時報

上任首次漢光演習 視導部隊 賴：讓世界看見國軍守護國家決心

漢光四十號實兵演習，昨進行第二天的操演，這也是賴清德總統上任後，首次的漢光演習。賴總統昨身穿全套迷彩服，前往花蓮地區視導空軍參演部隊實兵演練狀況，期勉官兵持續精進戰力，讓國人及全世界看到國軍守護國家的決心。

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全台警戒 凱米今深夜宜、花登陸 21縣市停班課 僅金門上班上課

今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，中央氣象署昨已陸續發布海上及陸上警報，預估今、明（24日、25日）2天影響台灣最為明顯，今日白天暴風圈範圍會逐漸碰觸台灣陸地，北部、東部恐有強風豪雨，中南部風雨也會逐漸增加。截至今晨全國22縣市除了金門縣外，全數均停班停課一天。

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警涉查詢個資 洩密不動產業產 偽造遺囑 盜領上億遺產

台北市警中山分局建國派出所駱姓警員，涉嫌利用職權查詢個資洩密，協助不動產業者組成的詐騙集團，辦理不動產所有權移轉登記，盜領多名死者身後動產與不動產，詐取雙北市數筆土地，總值估有上億元，另疑有其他公務員涉案，台北地檢署昨發動警、調搜索，先拘提駱員及業者四十一人。

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聯合報

陸船翻覆案 兩岸今簽共識

大陸一艘「三無」漁船今年二月十四日在金門海域規避我海巡隊查緝時翻覆釀成二死，兩岸代表在金門協商十五輪仍未解決爭議，不歡而散；昨天傳出好消息，雙方已就「○二一四金門事件」取得共識，今天將在金門簽署共識，我方將歸還船員遺體及查扣的船隻，同時也將給予家屬撫慰金；據透露，每人撫慰金超過台幣六百萬元。

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支持票數遠超門檻 賀錦麗穩獲民主黨提名

美國總統拜登廿一日宣布退選，支持副總統賀錦麗接棒，在黨內無人出面挑戰、大老紛紛表態力挺後，賀錦麗迅速獲得各州黨代表表態支持。美聯社統計，支持她的黨代表人數已經遠高於過半數門檻，賀錦麗將穩獲民主黨提名對抗共和黨對手川普。

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中國時報

0214事件 兩岸今金門簽協議

今年2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，雙方經15次協商仍未突破僵局，遺體及船隻現留滯金門，在事發5個多月後，陸委會及海巡署高官24日將赴金門參加公祭儀式，並將罹難者遺體和船隻送回大陸，大陸將派海協會協調處長許偉偉參加，雙方將簽署一份協議，包含事件原委描述、賠償金額、道歉方式等，且不會用大陸官方所稱的「惡性」撞船事件定調此事。由於颱風因素泉州封港，陸方人員能否如期抵金，增添變數。

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加強團結 巴勒斯坦14派系簽《北京宣言》

以哈衝突未歇之際，巴勒斯坦的內部和解先有進展。在大陸斡旋之下，巴勒斯坦各派別內部和解對話21日至23日在北京舉行，巴勒斯坦14個派別代表共同簽署《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》（下簡稱《北京宣言》）。分析指，若大陸希望發揮影響力，需要提高在以色列－巴勒斯坦問題的參與度。

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今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，中央氣象署昨已陸續發布海上及陸上警報，預估今、明（24日、25日）2天影響台灣最為明顯，截至今晨全國22縣市除了金門縣外，全數均停班停課一天。（圖擷自中央氣象署）

台北市警中山分局建國派出所駱姓警員涉洩密給詐團，盜領上億元不動產，昨被檢方帶回偵訊。（資料照）

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