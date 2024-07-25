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07/25 各報重點新聞一覽

凱米颱風動態圖

凱米颱風動態圖

2024/07/25 06:37

自由時報

凱米籠罩全台 防狂風驟雨 22縣市今全停班停課

凱米昨天白天增強成強烈颱風，原本預估入夜後從花蓮登陸，但受到地形影響，在花蓮、宜蘭外海打轉，預計今天凌晨登陸，由於暴風半徑廣達兩百五十公里，今天全台籠罩在暴風圈中，各地可能出現狂風驟雨，山區要注意超大豪雨，氣象署預估今天清晨凱米中心將離開台灣本島，但後續引進的西南氣流恐對中南部山區帶來劇烈雨勢，切勿掉以輕心。

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下水道工程爆弊案 竹縣府工務處約聘員與廠商羈押

新竹縣政府繼竹北天坑弊案，包括縣長楊文科、前工務處長江良淵等官商十二人被起訴後，又爆竹縣府工務處負責下水道工程業務的林姓承辦人員收賄案，新竹地檢署廿三日指揮搜索下水道科辦公室等六處，約談九人到案，複訊後認定林男、廠商盧男二人，涉犯貪污治罪條例行、受賄罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

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因應中俄伊朗北韓協作威脅 英陸軍參謀長示警 做好3年內作戰準備

英國新任陸軍總參謀長沃克（Roland Walker）廿三日警告，西方面臨來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓等「動盪軸心」（axis of upheaval）國家與日俱增的威脅，英軍必須加強其戰力與嚇阻力，否則就得準備在三年內與之一戰。

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聯合報

隔8年登陸強颱 凱米襲台2死201傷、34.5萬戶停電

近年最有感的第三號颱風「凱米」昨上午增強為強烈颱風，預估今天凌晨從宜蘭、花蓮交界一帶登陸，今天從桃竹苗一帶出海，最快上午十時暴風圈脫離台灣本島；強颱將伴隨強風豪雨，民眾要特別注意，昨天宜蘭、花蓮、台中等地廿四小時累積雨量逾五百毫米，達到超大豪雨等級。

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IPAC峰會 50名各國國會議員訪台創紀錄

二○二四年「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）年度峰會卅日將於台北舉行，來自廿五國、約五十名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂，是歷來最大規模的訪台議員團。據了解，賴清德總統及副總統蕭美琴皆受邀發表談話，外交部長林佳龍也將與來自各國的國會議員、專家學者座談。

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中國時報

0214事件金門協商 颱風攪局延後

懸宕逾5個月的「0214大陸漁船翻覆事件」，兩岸代表原商定於24日在金門金湖飯店重啟協商，並擬於會上簽署共識，我方也將歸還2名大陸漁民遺體及漁船。我方代表包括陸委會副主委梁文傑、法政處長周鳴瑞及海巡署副署長謝慶欽等人已於23日提前飛往金門準備協商，看似即將圓滿落幕的懸案卻因凱米颱風攪局，金廈小三通全日停航，陸方代表無法抵金，迫使協商確定延期，據聞將於29日復談。

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凱米變強颱 全台今放颱風假

強颱凱米直撲台灣，今天全國都放颱風假，國內海、空運航班全部取消，鐵路運輸下午才恢復行駛。交通部中央氣象署表示，颱風中心迄24日深夜仍未登陸，雖然今天進入台灣海峽北部，但後續引進的西南氣流不可小覷，中南部山區24小時累積雨量上看1000毫米。

詳見凱米變強颱 全台今放颱風假

新竹縣政府繼竹北天坑弊案，包括縣長楊文科、前工務處長江良淵等官商十二人被起訴後，又爆竹縣府工務處負責下水道工程業務的林姓承辦人員收賄案。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府繼竹北天坑弊案，包括縣長楊文科、前工務處長江良淵等官商十二人被起訴後，又爆竹縣府工務處負責下水道工程業務的林姓承辦人員收賄案。（記者廖雪茹攝）

英國新任陸軍總參謀長沃克廿三日警告，西方面臨來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓等「動盪軸心」國家與日俱增的威脅，英軍必須加強其戰力與嚇阻力，否則就得準備在三年內與之一戰。（路透檔案照）

英國新任陸軍總參謀長沃克廿三日警告，西方面臨來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓等「動盪軸心」國家與日俱增的威脅，英軍必須加強其戰力與嚇阻力，否則就得準備在三年內與之一戰。（路透檔案照）

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