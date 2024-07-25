凱米籠罩全台 防狂風驟雨 22縣市今全停班停課

凱米颱風動態圖

2024/07/25 05:30

西南氣流跟進 中南部山區恐超大豪雨

〔記者綜合報導〕凱米昨天白天增強成強烈颱風，原本預估入夜後從花蓮登陸，但受到地形影響，在花蓮、宜蘭外海打轉，預計今天凌晨登陸，由於暴風半徑廣達兩百五十公里，今天全台籠罩在暴風圈中，各地可能出現狂風驟雨，山區要注意超大豪雨，氣象署預估今天清晨凱米中心將離開台灣本島，但後續引進的西南氣流恐對中南部山區帶來劇烈雨勢，切勿掉以輕心。

有別於第一天六個縣市遲至深夜才發停班停課公告引發民怨，昨天各縣市都早早宣布，今天全台廿二縣市都停止上班上課。

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投嘉高屏四天雨量 估達一千八百毫米

凱米直撲台灣，兩天累積雨量可觀，宜蘭太平山破千毫米、花蓮秀林、台中和平、屏東泰武破六百毫米、新北福山也有四百毫米。氣象署預估南投、嘉義、高雄、屏東四天累積雨量可能高達一千八百毫米。

氣象署提醒，除了雨勢之外，也要注意強風，尤其宜蘭、花蓮、恆春、蘭嶼、綠島沿海或空曠地區，可能出現十三到十五級強陣風。昨天傍晚花蓮市區一棟大樓屋頂鐵皮被吹掀，連帶翻倒前方磚造女兒牆從六樓掉落，砸中一輛白車，在後座婦人失去生命跡象、男童昏迷，驚悚畫面恰巧被民眾拍下。

中央災害應變中心截至昨晚八點統計，凱米已造成二死二百零一傷，超過三十二萬戶停電。

預報員劉宇其表示，今天中南部、宜蘭山區要留意超大豪雨，即使凱米中心進入台灣海峽，西半部、台東風雨仍明顯，週五雖降雨趨緩，但中南部仍有可能因西南氣流帶來豪雨。適逢大潮，沿海留意海水倒灌。

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