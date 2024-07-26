漫畫博覽會開展了！ 逾1200個攤位吸引動漫迷熱情擠爆會場

「第23屆漫畫博覽會」今天揭幕。（記者方賓照攝）

2024/07/26 13:35

〔記者邱芷柔／台北報導〕暑假最受矚目的動漫盛事「第23屆漫畫博覽會」原訂於7月25日開幕，因颱風影響，延期至今天（26日）才正式揭幕，儘管仍有間歇性雨勢，動漫迷熱情不減，不僅有粉絲為了搶先入場而連夜排隊，今天上午展覽場地台北世貿一館周邊的交通也一度癱瘓，主辦單位因此提前開放入場。中華動漫出版同業協進會預估，此次展覽可望突破64萬人次，超越去年的紀錄。

第23屆漫畫博覽會與「台灣國際電玩電競產業展、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」今天同步在台北世貿一館盛大舉行，約150家廠商、超過1200個攤位齊聚，主辦單位特別延長營運時間，7月26日至28日每天上午10點至晚上7點，7月29日依原訂時間於晚間6點結束。

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中華動漫出版同業協進會秘書長高世村指出，雖然展期少了一天，但今年有不同以往的特色展區與創意，像是HTC宏達國際電子股份有限公司旗下的VIVE ORIGINALS，推出虛擬偶像VTuber3D演唱會，單曲「鏡花水月」VR版將在展場首度曝光；今年入場票券也推出HoYoverse聯名票，由於遊戲高人氣，不少粉絲昨晚就冒雨等候，為了第一時間搶到限量週邊。

今年展場也有日本知名聲優、作者、偶像團體、製作人等到漫博與動漫迷們共襄盛舉。此外，串流平台熱播效應，像是「葬送的芙莉蓮」、「藥師少女的獨語」、「餘命一年的我, 遇見了餘命半年的妳」等人氣作品，也帶動原作、周邊商品買氣。

代理商曼迪提到，除了串流平台帶動買氣，柯南最新電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》不斷刷新票房紀錄，累計已突破180億日圓，此次也趁勢推出逾百件周邊及福袋，吸引不少動漫迷。

知名日系服飾品牌則推出「航海王」和「我推的孩子」等限定服飾系列，業者指出，今年適逢航海王電視動畫播映25周年，及超人氣動畫「我推的孩子」第二季開播，因此在漫博獨家推出展場專屬限定版T恤、托特包，依漫博首日人潮來看，今年業績可超出預期。

除了海外作品，由文化內容策進院設立的「臺灣漫畫館」今年也首次參與漫博，匯集了16家出版單位及漫畫數位平台，推廣台灣漫畫作品，另台灣人氣手繪作家Maruco第一次出書也在漫博搶先發售，讓粉絲充滿期待。

「第23屆漫畫博覽會」今天揭幕。（記者方賓照攝）

「第23屆漫畫博覽會」今天揭幕。（記者方賓照攝）

第23屆漫畫博覽會開放民眾入場。（記者方賓照攝）

「第23屆漫畫博覽會」今天揭幕。（記者方賓照攝）

「第23屆漫畫博覽會」今天揭幕。（記者方賓照攝）

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