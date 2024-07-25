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9/1啟動！苗縣增5處路口科技執法 均取締未禮讓行人

苗栗市中山路、為公路口為苗栗火車站東站前路口，為新增5處路口多功能科技執法地點之一。（資料照）

苗栗市中山路、為公路口為苗栗火車站東站前路口，為新增5處路口多功能科技執法地點之一。（資料照）

2024/07/25 13:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局在苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮，新增5處路口多功能科技執法系統，都有取締車輛未禮讓行人，以維護行人穿越路口安全，要告別行人地獄。警察局表示，新增5處系統已完成驗收，並將於9月1日上路啟用。

警察局交通隊表示，新增5處路口多功能科技執法系統地點，分別為苗栗市中山路、為公路口，取締車輛未禮讓行人；苗栗市英才路、正發路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苗栗市國華路、民族路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛；竹南鎮博愛街、大營路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苑裡鎮世界路、新興路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈。

交通隊表示，苗栗市中山路、為公路口為苗栗火車站東站前人車通行流量大路口；苗栗市英才路、正發路口在苗栗火車站西站前，一旁又有英才觀光夜市，人車交織；苗栗市國華路、民族路口車流量大，一旁有巨蛋體育館，前往運動休憩民眾多；竹南鎮博愛街、大營路口，及苑裡鎮世界路、新興路口，皆車流量多，附近有學校。因此增設科技執法，以維護行人穿越路口安全。

交通隊表示，縣府推動人本交通、停讓文化行人友善政策，盼藉由科技執法強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權觀念，違規駕駛人依《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

苗栗縣新增5處路口多功能科技執法系統將於9月1日起執法，都有取締車輛未禮讓行人。（資料照）

苗栗縣新增5處路口多功能科技執法系統將於9月1日起執法，都有取締車輛未禮讓行人。（資料照）

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