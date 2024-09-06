文化部長李遠：明年大阪世博會讓世界看見台灣

文化部長李遠（中）和文化部文化交流司長紀東陽（右）、駐日台灣文化中心主任曾鈐龍，在角川武藏野博物館前合影。（記者林翠儀攝）

2024/09/06 18:56

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕文化部長李遠今天在訪日行程中，首次宣布明年配合大阪世界博覽會舉辦，將在大阪市中心以文化科技、兒少未來性、表演及視覺藝術、市集等進行多點一區展演，繼文化奧運後，再次以文化藝術讓世界看見台灣。

李遠上任100天以日本為首次出訪的國家，展開文化外交之旅，日本藝文界也以高規格接待，今天拜會森美術館和角川武藏野博物館，角川集團更由高齡81歲的名譽理事角川歷彥親自接待。

請繼續往下閱讀...

李遠在訪行中提到，今年是台灣藝術團隊走進國際重要的一年，除了赴歐洲參與文化奧運、外亞維儂藝術節、愛丁堡國際藝穗節等，他也公布了9月27至29日將與日本最大城市國際藝術節「六本木藝術之夜」首次合作「聚焦台灣主題」單元、10月14至27日將在角川武藏野博物館辦理「台漫滿開・百花繚亂」台灣動漫IP展。

除了配合大阪世界博覽會的舉辦，明年將於世博期間在大阪市中心多點舉辦活動之外，駐日台灣文化中心明年剛好成立10週年，文化部也計畫在日本進行一整年的慶祝活動，包含參與大阪亞洲影展、京都漫畫博物館展覽、國家交響樂團（NSO）於大阪演出等。

「六本木藝術之夜」是由東京都廳聯手國立新美術館、森美術館、三得利美術館等日本指標性美術館共同舉辦，今年首次以台灣為主題，不但突破以往以藝術家為主，改以國家「RAN Focus」為策展單元，活動舉辦方式也從往年「僅止一夜」，擴大為3日連續展演。

李遠今天拜會森美術館時，聽取六本木藝術之夜事務局長三戶和仁與策展人近藤健一等人的詳細解說。近藤健一表示，活動與台灣當代文化實驗場（C-LAB）合作，將由蔡筱淇、袁廣鳴、西瓜姊妹（余政達、黃漢明）、辛綺、陳普、張方禹及何曉玫MeimageDance等7組團隊接力演出。這也創下近年最多台灣藝術家參與日本國際藝術節紀錄。

李遠下午參訪10月將舉辦「台漫滿開・百花繚亂」台灣動漫IP展的角川武藏野博物館，這是一間結合圖書館、美術館和博物館的多元展設施，近年也成為台灣旅客訪日的熱門景點。

親自接待的角川歷彥表示，台日間有特別的關係存在，角川在1999年選擇了台灣，成立第一個海外出版社。由於角川歷彥曾擔任多年東京影展主席，對於李遠身兼作家及電影人身分相當投緣，不停地請李遠推薦台灣電影，他說不但要自己看，也可參考在博物館放映。李遠表示，文化部不僅要將台灣的漫畫、藝術等帶至角川博物館進行交流，也希望將角川多角化的經營經驗帶回台灣。

文化部長李遠參觀角川武藏野博物館，在高達8公尺高、收藏2萬多本書的圖書館「Edit Town」內合掌致意。（記者林翠儀攝）

角川集團名譽理事角川歷彥（左）親自接待李遠，並要他推薦台灣電影，兩人相談甚歡。（文化部提供）

文化部長李遠（左）參觀森美術館「保羅麥卡尼暴風眼攝影展」。（文化部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法