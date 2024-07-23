嘉市15處科技執法路口曝光 機車未兩段式左轉違規最大宗

嘉市吳鳳北路與林森西路口針對闖紅燈違規進行科技執法。（嘉市警局提供）

2024/07/23 13:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕科技執法是近年新興的交通執法方式，嘉義市警察局自2022年起迄今，陸續在中山路等路段建置15處科技執法，統計今年上半年科技執法取締5961件，違規樣態中，以機車未兩段式左轉3555件最多、闖紅燈890件次之、第三則為轉彎未依規定759件。

警方表示，這15處科技執法，針對特別危害用路安全行為，如車輛行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行、闖紅燈、轉彎車未依規定使用方向燈、快車道違規右轉等進行全天候蒐證取締，違反者依道路交通管理處罰條例開罰。

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警方強調，建置科技執法系統，係依據碰撞構圖研析肇事因素後，再研議設置科技執法違規項目，主要在防制交通事故發生，並非以取締違規為目的。

經統計數據分析，這15處科技執法路口交通事故發生比較數，今年1月上半年計發生114件，較去年同期發生137件減少23件（減少16.8％），且經分析肇事型態亦己大幅改善；顯見用路人行經有科技執法路口，較能遵守交通安全規則。

這15處科技執法路口，分別為中山路（林森西路至噴水圓環）、中山路與林森西路口、中山路與中正路口、中山路與民生北路口、垂楊路與文化路口、垂楊路與吳鳳路口、垂楊路與民生北路口。

忠孝路與保建街口、吳鳳北路與林森西路口、民生北路與民族路口、民生南路與興業西路口、文化路與民族路口、文化路興達路與博愛路口、友愛路友忠路與北港路多岔路口，及國華街與崇文街口（該路口目前暫停執法）。

嘉市文化路與民族路口針對車輛行經行人穿越道不暫停、讓行人優先通行進行科技執法。（嘉市警局提供）

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