（新北）新設27處科技執法 15天取締4140件

新北市警察局交通大隊表示，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。（記者羅國嘉攝）

2024/07/20 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府七月一日起針對十四個行政區的二十七處易肇事、易違規路口，建置多功能科技執法設備，至十五日止已取締四一四○件，若以每件最低六百元罰鍰計算，罰鍰總額逾二四八萬元。另外，取締件數中以未依標誌、標線、號誌指示行駛最多，有一七七六件。

未依標誌、標線指示最多

警察局交通大隊指出，一日上路的科技執法設備截至十五日，已取締四一四○件，其中舉發數較高行政區為三峽區一一○六件、五股區六六九件、板橋區六五六件。

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三峽區違規最多 占千餘件

至於遭取締的件數，以未依標誌、標線、號誌指示行駛最高有一七七六件；其次為車輛行駛人行道一○四五件；違規停車六○五件；闖紅燈五二五件；不停讓行人一三四件；禁行大貨車五十五件等。

交通大隊指出，科技執法以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。科技執法設備可代替員警至現場舉發開單，避免長期曝露在危險的道路環境，違規行為由AI分析偵測，再由多位員警分案審查，可降低錯誤率，提升執法效率，並有效遏止駕駛人僥倖心態。

罰鍰部分依《道路交通管理處罰條例》開立罰單，將依照車種和違規事項，處以六百元至五千四百元不等罰鍰。以常見違規事項舉例，闖紅燈處一千八百元至五千四百元以下罰鍰；不依號誌指示、不依規定車道行駛，處六百元至一千八百元以下罰鍰；未停讓行人處一千二百元至六千元以下罰鍰；違規停車處六百元至一千二百元以下罰鍰等。

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