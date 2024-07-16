桃園327處科技執法 年底再增29處

上半年科技執法取締件數前三大地點，龜山區東萬壽路622號前（往北）共開罰3389件奪完。（警方提供）

2024/07/16 05:30

取締超速件數最多 前3大龜山區東萬壽路佔了2處

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續建置各類科技執法設施取締違規，目前全市已設置三二七處，預計年底前要再增廿九處。市警局交通大隊表示，科技執法設備以取締超速功能最多，今年上半年取締件數的前三大科技執法設備，都是測速照相，而其中龜山區東萬壽路就佔了二處。

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取締項目從單一增加到多元

全市目前有三二七處科技執法設備，包括測速照相、區間測速、路口多功能科技執法、租賃式科技執法等四大類，其中，已有逾百處的租賃式科技執法，取締項目從單一增加到多元項目，同一處路口可取締闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線等不同類型的違規行為，今年一至五月共取締各類交通違規十五萬九八○七件。

交大表示，各類科技執法設備以取締超速功能最多，各類違規取締件數也以超速佔大宗，經統計，今年上半年全市科技執法取締件數前三大地點，分別為龜山區東萬壽路六二二號前（往北）共開罰三三八九件，中壢區普忠路五八一巷前共開罰二五○一件，龜山區東萬壽路與龍校街一二一巷六弄口共開罰一九六六件，三處皆為測速照相。

三大取締熱點中，龜山區東萬壽路就佔了二處，其中，東萬壽路六二二號前（往北）測速照相，歷來始終名列桃園市超速取締前十大路段，該處位於桃園、新北交界，且是下坡路段，一不小心就會行車超速。

交大大隊長鄭文銘表示，超速違規會被開罰新台幣一二○○至二四○○元罰鍰，若超過限定時速逾四十公里，將開罰六千到三萬六千元、吊扣牌照六個月。

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