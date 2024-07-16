為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

桃園327處科技執法 年底再增29處

上半年科技執法取締件數前三大地點，龜山區東萬壽路622號前（往北）共開罰3389件奪完。（警方提供）

上半年科技執法取締件數前三大地點，龜山區東萬壽路622號前（往北）共開罰3389件奪完。（警方提供）

2024/07/16 05:30

取締超速件數最多 前3大龜山區東萬壽路佔了2處

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續建置各類科技執法設施取締違規，目前全市已設置三二七處，預計年底前要再增廿九處。市警局交通大隊表示，科技執法設備以取締超速功能最多，今年上半年取締件數的前三大科技執法設備，都是測速照相，而其中龜山區東萬壽路就佔了二處。

取締項目從單一增加到多元

全市目前有三二七處科技執法設備，包括測速照相、區間測速、路口多功能科技執法、租賃式科技執法等四大類，其中，已有逾百處的租賃式科技執法，取締項目從單一增加到多元項目，同一處路口可取締闖紅燈、未禮讓行人、未依標誌標線等不同類型的違規行為，今年一至五月共取締各類交通違規十五萬九八○七件。

交大表示，各類科技執法設備以取締超速功能最多，各類違規取締件數也以超速佔大宗，經統計，今年上半年全市科技執法取締件數前三大地點，分別為龜山區東萬壽路六二二號前（往北）共開罰三三八九件，中壢區普忠路五八一巷前共開罰二五○一件，龜山區東萬壽路與龍校街一二一巷六弄口共開罰一九六六件，三處皆為測速照相。

三大取締熱點中，龜山區東萬壽路就佔了二處，其中，東萬壽路六二二號前（往北）測速照相，歷來始終名列桃園市超速取締前十大路段，該處位於桃園、新北交界，且是下坡路段，一不小心就會行車超速。

交大大隊長鄭文銘表示，超速違規會被開罰新台幣一二○○至二四○○元罰鍰，若超過限定時速逾四十公里，將開罰六千到三萬六千元、吊扣牌照六個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播