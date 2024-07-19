為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北新建置科技執法15天取締逾4千件 三峽區達1106件最多

新北市政府7月1日針對14個行政區的27處易肇事、易違規路口，新建置多功能科技執法設備，至15日止已取締4140件，其中以三峽區最高有1106件。（記者羅國嘉攝）

新北市政府7月1日針對14個行政區的27處易肇事、易違規路口，新建置多功能科技執法設備，至15日止已取締4140件，其中以三峽區最高有1106件。（記者羅國嘉攝）

2024/07/19 10:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府7月1日針對14個行政區27處易肇事、易違規路口，新建置多功能科技執法設備，至15日止已取締4140件，其中以三峽區最高，有1106件。若4140以每件最低600元罰鍰計算，罰鍰總額逾248萬元。另外，取締件數中以未依標誌、標線、號誌指示行駛最多，有1776件。

新北市警察局交通大隊指出，1日剛上路的科技執法設備截至15日已取締4140件，其中舉發數較高行政區為三峽區1106件、五股區669件、板橋區656件。但由於是剛新增設的科技執法設備，所以還尚無申訴件數。

交通大隊進一步說，至於遭取締的件數中，以未依標誌、標線、號誌指示行駛最高有1776件；其次為車輛行駛人行道1045件；違規停車605件；闖紅燈525件；不停讓行人134件；禁行大貨車55件等。

交通大隊指出，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。科技執法設備得代替員警至現場舉發開單，避免員警長期曝露於危險之道路環境，且因違規係由AI分析偵測，交由多位同仁分案審查，除降低錯誤率外，可提升員警執法效率，案件已分攤，尚不致員警工作量增加，更能有效遏止駕駛人僥倖違規心態。

民眾被科技執法設備開單，罰鍰的部分皆依《道路交通管理處罰條例》來開立罰單，將依照車種和違規事項的不同，科技執法的相關違規事項可能會讓駕駛人收到新台幣600至5400元不等的罰單。以常見違規事項舉例，闖紅燈處1800至5400元以下罰鍰；不依號誌指示、不依規定車道行駛，處新台幣600至1800元以下罰鍰；未停讓行人處1200至6000元以下罰鍰；違規停車處600至1200以下罰鍰等。

新北市警察局交通大隊表示，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。（記者羅國嘉攝）

新北市警察局交通大隊表示，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰縣新增30處科技執法 9月1日上路
2024/07/19 05:30

彰縣新增30處科技執法 9月1日上路
桃市科技執法取締超速最多 前3大路段龜山就佔了2處
2024/07/15 19:44

桃市科技執法取締超速最多 前3大路段龜山就佔了2處

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
東警交通大執法 加強取締違停
2024/07/18 05:30

東警交通大執法 加強取締違停
地點曝光！彰化新增30支科技執法 最快9/1開抓
2024/07/19 05:46

地點曝光！彰化新增30支科技執法 最快9/1開抓

您的一票，決定愛的力量 彭雪芬現身催票
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播