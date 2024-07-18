地點曝光！彰化新增30支科技執法 最快9/1開抓

鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段的測速桿已建置完成並裝設拍照主機，最快8月1日開始宣導。（警方提供）

2024/07/18 23:17

〔記者湯世名／彰化報導〕確定了！彰化縣部分鄉鎮重要幹道新增科技執法系統，總數多達30支，不少民眾拍照PO網稱「經過此處小心被抓」，這30支科技執法詳細地點也由縣警局交通隊公布。未來將主要取締超速、闖紅燈、違規左右轉、不禮讓行人等4大項目交通違規，至於開始實施日期，交通隊強調目前廠商測試中，最快8月1日進行宣導、9月1日正式上路開抓。

交通隊指出，這30處科技執法的設置地點，分別是彰化市金馬路與彰新路口、彰興路與聖安路口；員林市中山路與柳橋路口、中山路與員林大道路口；大村鄉山腳路與學府路口、中山路與美港路口；鹿港鎮彰濱五路與臨海路口；秀水鄉環河南路與雅興街口；福興鄉沿海路與麥厝街口；溪州鄉中山路與彰水路口；田尾鄉中山路與公園東路口；和美鎮彰新路與嘉卿路口、和美鎮線東路2段567號前、和美鎮道周路與鹿和路口；伸港鄉中興路與興工路口。

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溪湖鎮員鹿路與忠溪路口、彰水路與信善街口；埔心鄉員鹿路與羅厝路口、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口；埔鹽鄉員鹿路與大新路口；田中鎮中南路與東閔路口、員集路與大安路口；二林鎮斗苑路與太平路路口、二城路6號前；芳苑鄉功湖北路與草漢路草1段路口；溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口；秀水鄉彰水路1段與中山路口；員林市莒光路與至善街口；北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口；彰化市光復路與和平路口。

加上這30支新增的科技執法系統，彰化縣固定式測速照相桿總數也破百來到108支，其中設有拍照主機的將有69支。

交通隊強調，30處科技執法都已裝設測速桿與拍照主機，絕大部分都已完成測試，即將進行驗收，最快8月1日進行公告宣導，宣導期間若車輛違規不會開罰，宣導期將落在1個月至2個月之間，亦即最快9月1日就會正式上路開抓，將執行取締超速、闖紅燈、違規左右轉、不禮讓行人等交通違規。

員林市中山路1段與柳橋路2段新設的測速桿，已裝設有拍照主機，最快8月1日開始宣導。（警方提供）

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