桃市科技執法取締超速最多 前3大路段龜山就佔了2處

今年上半年桃園市科技執法取締件數前3大地點，第1為龜山區東萬壽路622號前（往北），共開罰3389件。（警方提供）

2024/07/15 19:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續建置各類科技執法設備取締違規，目前全市共設置327處，預計年底前再增29處，桃園市警局交通大隊表示，科技執法設備以取締超速功能最多，今年上半年取締件數前3大地點，皆是測速照相，其中龜山區東萬壽路就佔了2處。

桃園市目前有327處科技執法設備，包括測速照相、區間測速、路口多功能科技執法、租賃式科技執法等4大類，其中，已有逾百處的租賃市科技執法，取締項目從單一增加到多元項目，同個路口可取締像是闖紅燈、為禮讓行人、未依標誌標線等類型違規，今年1到5月共取締各類交通違規15萬9807件。

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交大表示，各類科技執法設備以取締超速功能最多，各類違規取締件數也以超速佔大宗，統計上半年全市科技執法取締件數前3大地點，分別為龜山區東萬壽路622號前（往北）共開罰3389件、中壢區普忠路581巷前共開罰2501件、龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口共開罰1966件，3處皆為測速照相。

3大地點中龜山區東萬壽路就佔了2處，其中，東萬壽路622號前（往北）測速照相，從過去就一直名列桃園市超速取締前3大路段，主要是位於下坡路段及桃園、新北交界，一不小心就會超速。

交大大隊長鄭文銘表示，超速將被開罰新台幣1200至2400元罰鍰，若超過限定時速逾40公里，將開罰6000到3萬6000元罰單、吊扣牌照6個月，警方測速取締主要在維護用路人安全，設置測速執法地點則依車流、路況及交通事故件數多方評估，並與相關單位會勘後，經公告及設置預告標誌才會進行取締。

今年上半年桃園市科技執法取締件數前3大地點，第1為龜山區東萬壽路622號前（往北），共開罰3389件。（警方提供）

今年上半年桃園市科技執法取締件數前3大地點，第1為龜山區東萬壽路622號前（往北），共開罰3389件。（警方提供）

龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口測速照相，今年上半年共開罰1966件，為取締件數第3大路段。 （警方提供）

龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口測速照相，今年上半年共開罰1966件，為取締件數第3大路段。 （警方提供）

今年上半年桃園市科技執法取締件數前3大地點，第1為龜山區東萬壽路622號前（往北），共開罰3389件。（警方提供）

龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口測速照相，今年上半年共開罰1966件，為取締件數第3大路段。 （警方提供）

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