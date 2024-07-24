明是否續放假？ 侯友宜：北北基桃溝通後即早宣布

新北市長侯友宜表示，25日是否放假，會依中央標準，待北北基桃共商後即早宣布。（記者翁聿煌攝）

2024/07/24 13:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕凱米颱風侵台，多個縣市宣布今天放颱風假，新北市長侯友宜24日上午冒雨視察浮洲橋橋梁耐震能力提升計畫及工區防汛整備，被媒體問到民眾最關心的，25日是否會續放颱風假，侯友宜表示，一切以市民安全為最大考量，市府會經北北基桃充分溝通以後，即早來告訴大家明天到底要不要上班上課。

侯友宜上午視察浮洲橋及工區防汛整備，媒體問他新北市的防颱應變情況，侯友宜表示，這次凱米颱風來勢洶洶，累積雨量預估會500至700毫米，所以今天在防颱最重要關鍵時刻是從下午的兩點，到明天的中午，請新北市民提高警覺。

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媒體問侯友宜，今天宣布放假，被網友封說是最帥的市長，那接下來雨勢還有可能會增強，明天有可能會繼續放假嗎？侯友宜回應，一切的放假，一定會按照中央氣象局標準，經過大家做好充分的溝通跟討論，也會以市民朋友的安全為最大的考量。

他指出，尤其這一次的暴風圈250公里都在增加當中，然後關鍵時刻是今天下午的2點到明天的中午之前，所以一切以市民朋友的安全為最大的考量，來面對整個颱風的處理，市府會在今天，經過北北基桃充分溝通後，即早告訴大家明天到底要不要上班上課。

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