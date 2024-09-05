李昌鈺、施振榮重返彰化高中 分享成功關鍵

施振榮董事長（左）今與學弟彰中人分享其座右銘「Me too is not my style」（模仿他人非我風格）。（圖彰中提供）

2024/09/05 20:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕2015年5月19日，國際鑑識專家李昌鈺博士與宏碁集團創辦人施振榮董事長，兩位國立彰化高中的傑出校友首次同台展開「世紀對談」，如今10年後再次攜手回母校，分享他們的成功歷程及人生座右銘，激勵彰中人在有限的資源下發揮無限的潛能。

李昌鈺博士，享有「全美最知名的鑑識科學家」的美譽，曾參與全球59國超過8000件刑案調查，撰寫40本著作、發表300篇論文。他的座右銘「Make impossible possible」（化不可能為可能），提醒學弟妹們遇到困難時，不要等待問題解決，而是主動迎接挑戰，積極克服。他強調「至誠信義」的人生觀，認為知識的累積能帶來智慧與勇氣，面對每個挑戰都應當誠實與堅持，方能化解困境。

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施振榮董事長，創立宏碁並提出著名的「微笑曲線」，為台灣經濟帶來全新思維。他的座右銘「Me too is not my style」（模仿他人非我風格），鼓舞年輕人勇於創新、拒絕隨波逐流，推動每一代比上一代更強。他倡導的「王道經營」理念，包括「創造價值、利益平衡、永續經營」，期勉年輕人在追求成功的同時，兼顧他人與環境，共創一個永續的未來。

兩位在各自領域的傑出成就，不僅展示了如何突破極限，也為新一代彰中人提供了寶貴的典範。在分享「改變人生的關鍵時刻」及「如何設定目標」的過程中，他們帶來的不僅是智慧，更是對生命意義的深刻思考。

縣長王惠美指出，兩位講者的成功並非偶然，他們的背後付出了無數的努力與堅持，這次的演講將幫助學生在學習與生活上更具方向與動力。

校長王延煌表示，透過這次世紀對談，彰中師生有幸親炙兩位大師的精神與理念，從「生活」與「生存」的啟示中，學生們將能汲取寶貴的學習經驗，為未來的人生奠定堅實的基礎。

國際鑑識專家李昌鈺博士（中）今與彰中人分享成功人生的座右銘，「Make impossible possible」（化不可能為可能）。（圖彰中提供）

彰化縣長王惠美（左起）、宏碁集團創辦人施振榮董事長、國際鑑識專家李昌鈺博士、校長王延煌，4人在彰中雨賢館見證世代傳承的校史。（圖縣府提供）

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