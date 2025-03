李昌鈺、施振榮重返彰化高中 分享成功關鍵

施振榮董事長(左)今與學弟彰中人分享其座右銘「Me too is not my style」(模仿他人非我風格)。(圖彰中提供)

〔記者張聰秋/彰化報導〕2015年5月19日,國際鑑識專家李昌鈺博士與宏碁集團創辦人施振榮董事長,兩位國立彰化高中的傑出校友首次同台展開「世紀對談」,如今10年後再次攜手回母校,分享他們的成功歷程及人生座右銘,激勵彰中人在有限的資源下發揮無限的潛能。

李昌鈺博士,享有「全美最知名的鑑識科學家」的美譽,曾參與全球59國超過8000件刑案調查,撰寫40本著作、發表300篇論文。他的座右銘「Make impossible possible」(化不可能為可能),提醒學弟妹們遇到困難時,不要等待問題解決,而是主動迎接挑戰,積極克服。他強調「至誠信義」的人生觀,認為知識的累積能帶來智慧與勇氣,面對每個挑戰都應當誠實與堅持,方能化解困境。

施振榮董事長,創立宏碁並提出著名的「微笑曲線」,為台灣經濟帶來全新思維。他的座右銘「Me too is not my style」(模仿他人非我風格),鼓舞年輕人勇於創新、拒絕隨波逐流,推動每一代比上一代更強。他倡導的「王道經營」理念,包括「創造價值、利益平衡、永續經營」,期勉年輕人在追求成功的同時,兼顧他人與環境,共創一個永續的未來。

兩位在各自領域的傑出成就,不僅展示了如何突破極限,也為新一代彰中人提供了寶貴的典範。在分享「改變人生的關鍵時刻」及「如何設定目標」的過程中,他們帶來的不僅是智慧,更是對生命意義的深刻思考。

縣長王惠美指出,兩位講者的成功並非偶然,他們的背後付出了無數的努力與堅持,這次的演講將幫助學生在學習與生活上更具方向與動力。

校長王延煌表示,透過這次世紀對談,彰中師生有幸親炙兩位大師的精神與理念,從「生活」與「生存」的啟示中,學生們將能汲取寶貴的學習經驗,為未來的人生奠定堅實的基礎。

