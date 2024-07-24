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深夜才發佈颱風假 饒慶鈴：造成縣民不便致歉

縣長饒慶鈴對半夜宣佈颱風假致歉。（記者劉人瑋攝）

縣長饒慶鈴對半夜宣佈颱風假致歉。（記者劉人瑋攝）

2024/07/24 11:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣本是唯一沒放颱風假縣市，卻在「壓線」時今0時宣佈，其實縣府本來還打算今早上9時才決定。縣長饒慶鈴今因此致歉，表示如果再拖到早上發佈，恐致山區民眾危險。

縣府協力團隊台東大學氣象團隊教授王文清解釋，昨晚7時資料顯示台東風雨未達放假標準，「想不到晚上10時又變了，到了11時許已達放假標準」，資料一直變動，但決策不只是看氣象資料，「判讀資料很簡單，但如何下決策卻很難」。

三更半夜才宣佈放颱風假實在很令人困擾，許多人一早出門工作，小孩也騎車上暑期輔導全都白跑一趟。連縣府員工開會前都說，在床上醒來聽家人說「放假了」，到line上也見友人傳來消息「我以為是惡作劇，到縣府內部群組一看，想不到是真的！但我還是要上班」。

但沒有「充滿警覺性的家人」真的比較累，有國中生全家都沒人知道放假，早上家人都還在睡就騎著腳踏車參加暑期輔導，到了學校還是等到大批媒體告知「今天放假」只好再騎車回家。有家長載著女兒到校就去上班，想不到自己上班才發現放颱風假，只好再趕回去載女兒，家長認為，公佈時間已在休息，實該早點公佈。

饒慶鈴說，台東縣府除有府內行政人員外，還有專業氣象團隊隨時監控天候演變，放颱風假是一個集體決定，希望大家要有信心。

全家都在睡的學生，獨自騎車上學才發現放颱風假，一旁老伯也提醒他「今天放假」。（民眾提供）

全家都在睡的學生，獨自騎車上學才發現放颱風假，一旁老伯也提醒他「今天放假」。（民眾提供）

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