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決策急轉彎！嘉市「壓線」宣布停班課 黃敏惠向市民道歉了

嘉市納入凱米颱風陸上警戒區域，今天上午11點市長黃敏惠到消防局主持嘉市災害應變中心實體一級開設。（嘉市消防局提供）

嘉市納入凱米颱風陸上警戒區域，今天上午11點市長黃敏惠到消防局主持嘉市災害應變中心實體一級開設。（嘉市消防局提供）

2024/07/24 11:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中颱凱米來襲，昨天（23日）晚上8點開始，各縣市陸續宣布放颱風假，南部一度只有嘉義市正常上班上課，不少網友灌爆嘉義市長黃敏惠的臉書抱怨「說好的共同生活圈呢？」市府在今天（24日）凌晨零時3分急轉彎「壓線」宣布改為停班停課。

對此，黃敏惠今天上午出面說明，「很抱歉沒有辦法第一時間給大家想了解的答案，因為所要考量的點太多，整體以市民安全為優先考量，做此決定是慎重、嚴謹、認真的。」

黃敏惠說，颱風假放不放，考量點非常多，作為縣市長有時候是天人交戰，從中央氣象署提供的資料看是否符合停班停課標準，也為了大家的安全，才是最重要考量。

黃敏惠表示，昨晚10點，依據氣象署預報資料，考量嘉市今天凌晨進入暴風圈範圍，颱風增強影響漸增，預測未來24小時雨量接近350毫米，台鐵也宣布今天上午西部幹線對號列車全部停駛，及鄰近縣市停班停課決定，整體考量下，做出嘉市停班停課決定。

黃敏惠說，這次颱風來襲，市府各單位全面動起來防颱，也提醒市民做好防颱準備，讓颱風災害降至最低。

嘉市已納入凱米颱風陸上警戒區域，今天上午11點黃敏惠到消防局主持嘉市災害應變中心實體一級開設，強化防颱措施，完成災防整備工作。

嘉市颱風假決策急轉彎，今天凌晨零時「壓線」宣布停班停課，市長黃敏惠出面向市民道歉。（嘉市政府提供）

嘉市颱風假決策急轉彎，今天凌晨零時「壓線」宣布停班停課，市長黃敏惠出面向市民道歉。（嘉市政府提供）

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