交通部長李孟諺：高鐵延伸到屏東、高屏第二快速道路都在加快進行

交通部長李孟諺（中）南下屏東參加台鐵潮州機廠二期工程動土典禮。（記者葉永騫攝）

2024/07/20 15:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕交通部長李孟諺今天南下屏東參加台鐵潮州機廠二期工程動土典禮、以及R38機車頭及救險吊車啟用展示典禮，李孟諺表示，潮州機廠是全國設備最先進、最大的機場，維護的也是最新的車輛，希望該廠二期工程能如期完成，提供更好的搭乘服務，他並保證高鐵一定延伸到屏東，高屏第二快速道路也正在加速進行。

台鐵新購置EMU900型通勤電聯車520輛及EMU3000型城際電聯車600輛，需要新的車輛維修機場，因此斥資121.48億元在潮州機廠進行二期工程，今天舉行動土典禮，交通部長李孟諺、台鐵董事長杜微、屏東縣長周春米、立委徐富癸、蘇清泉等人及地方代表近百人都到場參加。

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李孟諺表示，潮州機廠是全國規模最大、設備最先進的機廠，維修車輛是台鐵最新的列車，有EMU900、EMU3000，可以提供全國民眾、尤其是南部鄉親最優質的乘車體驗與服務，至於屏東鄉親關心的高屏二快，若2階環評通過，就能進入設計、發包階段，而高鐵延伸屏東部分，目前在各種方案做最後決定中，不管是哪個方案，高鐵一定會到屏東，交通部會盡快推動這個案子，一定會在屏東設站點，請民眾放心，中央與地方會共同合作，完成高鐵延伸屏東計畫。

交通部長李孟諺南下屏東參加台鐵潮州機廠二期工程動土典禮、以及R38機車頭及救險吊車啟用展示典禮。（記者葉永騫攝）

交通部長李孟諺（右二）、台鐵董事長杜微（右一）、屏東縣長周春米和立委徐富癸參加台鐵潮州機廠二期工程動土典禮。（記者葉永騫攝）

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