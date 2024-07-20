美國行人天堂「短街區」藏玄機 官員狂讚台灣這點值得學習

美國波特蘭（Portland）市中心街區距離較短，提升行人的步行體驗，車道另有多種運具可選擇，包含路面電車、公車及汽車。（記者蔡昀容攝）

2024/07/20 13:24

〔記者蔡昀容／美國波特蘭報導〕美國西部城市波特蘭（Portland）的公共交通系統以人為本，街區設計較短，人行道寬敞且有樹蔭，堪稱行人天堂。台灣尚在努力洗刷「行人地獄」惡名，不過波特蘭市官員認為，台灣高鐵的整潔快速令人驚艷，台灣有很多基礎建設值得他們學習。

波特蘭為了改善行人通行安全，其交通部門曾設計「步行網絡分析計畫」。走在波特蘭市中心，街道兩側是成排綠樹，汽車、路面電車及公車並行，人行道寬敞平坦，行人、自行車、滑板車來去自如，候車亭採透明設計，簡潔明亮。

請繼續往下閱讀...

波特蘭市政委員Dan Ryan（丹瑞恩）表示，波特蘭市所有交通會議都專注討論行人安全，並在行人與自行車通行安全方面投入很多投資。

Dan Ryan舉例，波特蘭市中心街區非常短，希望提升行人漫步體驗，讓行人感覺比汽車還要快；實際上，在波特蘭市中心，相較於汽車得走走停停，步行確實是最佳選擇。

談起台灣，Dan Ryan回憶，他曾經從台北搭高鐵到高雄，過程相當容易，所有東西都乾淨且高效率，令他印象深刻，「是非常棒的經歷！」台灣的基礎設施值得波特蘭市甚至整個俄勒岡州（Oregon）學習和效仿。

波特蘭高雄姊妹市協會會長陳紀昭說，波特蘭花了上億美元蓋了一座橋，僅開放公車、腳踏車和行人通行，禁止私人汽車使用，這在其他城市較難令人接受，但波特蘭做得到。

陳紀昭觀察，波特蘭較為開放、自由派，友善行人、自行車和公共運輸的政策，走得較前面，雖說難免有聲音批評，砸大錢蓋這樣的橋並非首要解決的交通問題，但這也呼應波特蘭的城市標語「Keep Portland weird（讓波特蘭保持怪異）」，願走在前面，當全美第一個這麼做的城市。

美國波特蘭（Portland）市中心街道兩側綠意盎然，人行道寬敞，候車亭明亮。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法