中部7縣市萬安演習7/22登場 公共運輸管制

中部7縣市萬安演習7/22登場 ，演習期間平面道路車輛管制，停靠路邊。（交通局提供）

2024/07/20 12:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部萬安演習來了！「萬安47演習」台中、彰化、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義地區將於7月22日下午1時30分至2時將舉行萬安47號軍民聯合防空演習，台中市交通局表示，演習警報發放後，高鐵、台鐵及捷運各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應依執勤人員引導，實施疏散避難，而平面道路上駕駛公車、計程車應暫時停靠路邊。

交通局長葉昭甫表示，「萬安47演習」中部包括台中、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義地區，演習期間台中市公車行駛於平面道路及專用道的公車會暫時停靠於路邊、專用道或專用道站台，行駛國道或高架道路上的公車可繼續行駛，於下匝道後車輛需馬上停車接受管制，緊閉車窗及車門，乘客留至原車勿下車。

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另此次大里區及霧峰區於演習時實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，在演習期間，如民眾搭乘公車行經大里區及霧峰區，請配合現場警察及民防人員指示下車疏散避難。

葉昭甫提醒，演習期間民眾搭乘公車行經大里區及霧峰區時，請配合下車疏散避難，若演習結束後仍要回原班車繼續搭乘則下車疏散時不必刷下車卡，以免增加車資；車如不回原班車搭乘，下疏散時請記得刷下車卡，以免電子票證遭鎖卡並於下次乘車被收取特許扣款費用，影響乘車權益。

葉昭甫指出，演習期間，台中市計程車含多元化計程車在內，均停止接受派遣服務，行駛中計程車應立即靠邊停放，民眾搭乘計程車時，駕駛應先詢問乘客目的地，若估算車程中會遇到演習，應由司機主動告知乘客相關訊息，讓乘客自行判斷是否搭乘，避免引發糾紛。此外，因演習期間車輛靠邊熄火停車，不適用停等延滯的跳表收費，演習結束後如仍有繼續乘車需求，可採先行結算前一段車資或於演習後重新起跳乘車計費。

交通局進一步說明，固定路線及班次發車的小黃公車，演習期間配合人車管制，演習期間及結束後班次發車將可能有所延誤，民眾搭車前可先向各路線的營運計程車車隊洽詢；公共自行車部分，建議民眾於演習前至鄰近YouBike租賃站歸還自行車，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載官方APP（YouBike2.0）查詢，演習期間請配合將YouBike臨時停靠於路邊安全地點並完成上鎖，配合執勤人員指揮。

7月22日將舉行萬安演習-演習期間行駛平面道路的公車將配合暫停路邊。（交通局提供）

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