高鐵延伸屏東 傳有望改進高雄市區

高鐵延伸屏東是否改採進入高雄市區的方案，引發關注。（記者侯承旭攝）

2024/07/09 05:30

左營案評估營運風險大 高雄案可能重啟 陳其邁︰涉居民權益 應整體考量

〔記者侯承旭、王榮祥／高雄報導〕高鐵延伸屏東計畫正進入環評與綜合規劃，傳出已定案的「左營方案」未來營運風險大，進入高雄市區的「高雄方案」可能敗部復活。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁昨天對此表示，各個方案都有不同優缺點，但是還是要從整體工程技術、都市發展，及整體沿線居民的權益多方考量，尤其高鐵是城市跟城市或區域間最重要交通工具，應該從各種不同因素審慎評估。

工程與拆遷 左營案較具優勢

根據二○二○年底核定的「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」，「高雄方案」是「左營方案」所有替選方案中之較佳方案，該報告也針對「左營方案」和「高雄方案」做了分析比較。

在運量部分「高雄方案」表現較佳；在區域發展部分，「高雄方案」對於屏東縣與高雄市均較有利；在工程課題部分，整體而言「左營方案」面對之工程課題較為單純，用地拆遷部分也是「左營方案」較具優勢。

運量與旅客便利 高雄案較高

關於列車運轉與旅客便利性，「高雄方案」的便利性較高；工程經費部分，若不含購車成本，「左營方案」五五四億元，「高雄方案」一二七一億元明顯昂貴。

建設營運成本 高雄案較昂貴

最後，有關經濟效益與財務評估，總體而言，「高雄方案」較「左營方案」可新衍生部分效益，但「高雄方案」建設成本與營運成本均顯著高於「左營方案」，故經濟效益與財務評估結果以「左營方案」較佳。

可行性研究 仍建議採左營案

報告結論指出，「高雄方案」雖可於台鐵高雄車站設站，縮短高雄市區轉乘交通，但該案將造成高雄鐵路地下化沿線路廊於歷經十餘年工程施作後，恐再經十年以上之高鐵施工衝擊，且該站服務範圍與高鐵左營站重疊，衍生效益有限，又工程經費偏高，故仍以「左營方案」為建議方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法