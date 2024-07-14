為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

軌道串聯南投縣 擬規劃輕軌或BRT銜接集集支線

南投縣爭取中捷橘線延伸至南投市，並在縣政府（如圖）一帶設站。（記者張協昇攝）

南投縣爭取中捷橘線延伸至南投市，並在縣政府（如圖）一帶設站。（記者張協昇攝）

2024/07/14 09:03

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究，已獲交通部有條件審查通過，台鐵田中支線銜接高鐵彰化站和集集觀光鐵道（集集支線）的前瞻基礎建設計畫，也預計2029年底完工，南投縣政府目前正委託廠商積極規劃「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，盼建構南投完整的軌道系統，其中除爭取中捷橘線延伸至南投市外，也包括擬從南投市建造輕軌或BRT（公車捷運系統），銜接集集支線名間濁水站。

台中機場捷運（橘線）全長29.23公里，共設26個站點，總經費達1396億元，但目前規劃站點僅到台中霧峰區，南投縣政府目前正委由廠商規劃「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，希望爭取中捷橘線從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投，預計7月底出爐。

此外，高鐵彰化站透過台鐵田中支線串聯集集支線的前瞻基礎建設計畫，田中支線主體工程，預計2026年10月決標開工，2029年底完工，屆時完工後，從南投縣到彰化搭高鐵只要半小時。而未來中捷橘線若能延伸到南投市後，也擬建造一條軌道，從南投市銜接集集支線名間濁水站，以建構一個更完整的軌道系統。

南投縣政府交通管理所表示，「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，目前委由廠商規劃中，未來若中捷橘線能延伸到南投市，最有可能在縣政府一帶設站，再從縣政府建一條輕軌或或BRT走中興路、台3線銜接集集支線名間濁水站，但目前都仍在期初規劃階段。

台鐵田中支線串連高鐵彰化站和集集觀光鐵道，未來從南投縣到彰化搭高鐵只要半小時。（台鐵提供）

台鐵田中支線串連高鐵彰化站和集集觀光鐵道，未來從南投縣到彰化搭高鐵只要半小時。（台鐵提供）

南投縣軌道計畫，擬串連台鐵集集支線濁水站與中捷橘線，圖為前總統蔡英文之前到濁水站視察集集支線，受到民眾熱烈歡迎情形。（資料照）

南投縣軌道計畫，擬串連台鐵集集支線濁水站與中捷橘線，圖為前總統蔡英文之前到濁水站視察集集支線，受到民眾熱烈歡迎情形。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
觀光潛力足！高鐵彰化站7月起增15班次 串聯台鐵田中支線2029年通車
2024/06/24 21:50

觀光潛力足！高鐵彰化站7月起增15班次 串聯台鐵田中支線2029年通車
中捷橘線站體接藍線距離太遠有4案可解決 交長李孟諺表示都支持
2024/07/08 13:09

中捷橘線站體接藍線距離太遠有4案可解決 交長李孟諺表示都支持

新光三越夏拼卡利HIGH明起開跑！
集集支線前瞻軌道工程 集集火車站5/2停駛、「類火車」增2站
2024/04/24 18:49

集集支線前瞻軌道工程 集集火車站5/2停駛、「類火車」增2站
中捷橘線「這」段消失 蔡其昌批盧秀燕再度忘記海線鄉親
2024/07/03 17:09

中捷橘線「這」段消失 蔡其昌批盧秀燕再度忘記海線鄉親
交通部通過中捷橘線可行性研究 行政院核定後最快12年完工
2024/07/02 15:11

交通部通過中捷橘線可行性研究 行政院核定後最快12年完工
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播