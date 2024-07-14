軌道串聯南投縣 擬規劃輕軌或BRT銜接集集支線

南投縣爭取中捷橘線延伸至南投市，並在縣政府（如圖）一帶設站。（記者張協昇攝）

2024/07/14 09:03

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究，已獲交通部有條件審查通過，台鐵田中支線銜接高鐵彰化站和集集觀光鐵道（集集支線）的前瞻基礎建設計畫，也預計2029年底完工，南投縣政府目前正委託廠商積極規劃「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，盼建構南投完整的軌道系統，其中除爭取中捷橘線延伸至南投市外，也包括擬從南投市建造輕軌或BRT（公車捷運系統），銜接集集支線名間濁水站。

台中機場捷運（橘線）全長29.23公里，共設26個站點，總經費達1396億元，但目前規劃站點僅到台中霧峰區，南投縣政府目前正委由廠商規劃「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，希望爭取中捷橘線從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投，預計7月底出爐。

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此外，高鐵彰化站透過台鐵田中支線串聯集集支線的前瞻基礎建設計畫，田中支線主體工程，預計2026年10月決標開工，2029年底完工，屆時完工後，從南投縣到彰化搭高鐵只要半小時。而未來中捷橘線若能延伸到南投市後，也擬建造一條軌道，從南投市銜接集集支線名間濁水站，以建構一個更完整的軌道系統。

南投縣政府交通管理所表示，「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」期初報告，目前委由廠商規劃中，未來若中捷橘線能延伸到南投市，最有可能在縣政府一帶設站，再從縣政府建一條輕軌或或BRT走中興路、台3線銜接集集支線名間濁水站，但目前都仍在期初規劃階段。

台鐵田中支線串連高鐵彰化站和集集觀光鐵道，未來從南投縣到彰化搭高鐵只要半小時。（台鐵提供）

南投縣軌道計畫，擬串連台鐵集集支線濁水站與中捷橘線，圖為前總統蔡英文之前到濁水站視察集集支線，受到民眾熱烈歡迎情形。（資料照）

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