中捷橘線「這」段消失 蔡其昌批盧秀燕再度忘記海線鄉親

蔡其昌質疑台中市長盧秀燕上任後，將雙港捷運變成單港捷運。（蔡其昌提供）

2024/07/03 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕交通部昨審查通過台中捷運橘線可行性研究計畫，民進黨立委蔡其昌質疑盧市府版本將台中港整段取消，讓雙港捷運變成單港捷運，痛批盧秀燕再度忘記海線鄉親，令人憤怒。

台中市政府表示，橘線延伸海線地區，這也是市府後續發展目標，已於可行性報告建議設計階段應預留尾軌，保留自中清路延伸海線的可行性。

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蔡其昌表示，樂見捷運橘線可行性評估通過審查，但遺憾市府提報的計畫中，再度忘記海線鄉親。多年來，我們大聲呼籲台中市政府，在捷運橘線路線規劃上務必納入清水延伸段，如今卻得知市府最後提交的計畫，仍將海線排除在外，令他與鄉親同感憤怒。

蔡其昌怒批，捷運橘線自台中機場延伸至清水鬧區僅5公里不到，就能擴大服務範圍、照顧海線鄉親，更能讓捷運橘線與清水火車站共構，增加捷運效益，但是盧市長一如既往無視海線人的聲音，每項建設都忘記海線，就連最重要的捷運橘線規劃也毫不例外。

蔡其昌說，雖然捷運規劃的權責都是中市府的權力，但是自己會繼續在中央爭取，要求交通部務必建議、督促台中市政府將捷運橘線規劃納入清水段，除了與台鐵共構增加捷運效益，也應照顧海線鄉親。

交通局表示，台中機場捷運計畫於2016年4月啟動可行性研究，就計畫路線、系統型式持續進行規劃與檢討，關於蔡委員所提「雙港捷運」，經查林佳龍市長時期曾提出「雙港輕軌」型式進行規劃，惟因方案尚未成熟，未獲得議會支持，且該方案從未提送中央審議。

市府指出，盧市長上任後，持續檢討路線規劃，將捷運路線規劃連結國際機場、台中大車站及屯區，並採中運量系統型式，規劃階段時，在地居民提出希望延伸海線地區，這也是市府後續發展目標，已於可行性報告建議設計階段應預留尾軌，保留自中清路延伸海線的可行性。未來將於後續進行整體路網規劃的通盤檢討時，就都市發展、人口結構、產業園區等變化，通盤檢視並適時推動延伸海線地區，期以帶動海線觀光及平衡區域發展。

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