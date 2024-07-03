南投路邊停車格可月租？市公所願研議「但僅限外圍路段」

南投市路邊停車收費上路後，停車不再「一位難求」，民代則爭取釋出車格做「月租」，南投市公所允諾研議，但僅適用外圍路段，鬧區仍不開放。（記者劉濱銓攝）

2024/07/03 17:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市路邊停車收費上路滿4個月，停車不再「一位難求」，惟有民代爭取停車格釋出作為「月租」使用，降低民眾停車開銷。南投市公所回應，下個月會研議路邊車格「月租」事宜，不過僅適用於外圍路段，鬧區路段仍不開放，以維持既有停車周轉率。

南投市民代表吳煌濱表示，路邊停車收費可改善鬧區停車「一位難求」的情況，但許多民眾仍有固定停車的需求，由於收費制上路後，民眾多了停車費的開銷，希望公所能釋出部分車格作為「月租」，讓民眾可用相對實惠的費用租用車位。

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南投市公所表示，之前已在市區的停車場釋出部分車位供民眾抽籤月租，目前租約為6個月、每月需繳1000元，由於釋出的車格都有民眾使用，因此後續還需租約到期才能再釋出抽籤，至於路邊停車格釋出作為「月租」，公所內部有在討論，預計下個月會研議可行方案。

若未來路邊停車釋出部分車格做月租，原則上以市區外圍路段為主，例如建國路、芳美路等，釋出的車格數，最多不會超過該路段車格的6成，但仍以實際停車狀況做考量，若是市場附近、鬧區的路邊車格，則不會開放月租，以免有車主刻意、長期佔用，影響到其他民眾於鬧區採買、洽商辦公的停車權益。

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