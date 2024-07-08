中捷橘線站體接藍線距離太遠有4案可解決 交長李孟諺表示都支持

立委何欣純與江啟臣、黃健豪等人會勘橘、藍捷運站體銜接問題（記者蘇金鳳攝）

2024/07/08 13:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷橘線可行性研究已獲交通部審查通過，因審查委員認為橘線銜接藍線站體太遠，民進黨立委何欣純今天邀請交通部長李孟諺等人到場會勘，中市交通局長葉昭甫提出橘線站體設在雙十路及南京路、往南移及藍橘線共站3方案，但有各自問題；立委江啟臣、黃健豪建議雙十路及南京路設一站，藍橘線共站設一站，便可解決站體太遠問題並可繁榮干城商業區；李孟諺表示，4方案都支持；葉昭甫則表示，會進行評估修正後送中央。

台中機場捷運（橘線）可行性研究已2日通過，總經費共1396.35億元，以台中國際機場為起點，路線行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區省諮議會，路線全長約29.23公里，共設26座車站，包括15座高架車站、11座地下車站。

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不過，橘線站體在台中火車站與藍線銜接，市府規劃橘線站體設雙十路南京路間，與捷運藍線及火車站站體隔了300多公尺，審查委員要求檢討，葉昭甫今天在會勘時提出三個方案，分別是原方案設雙十路及南京路口，雖距離300多公尺，但設有連通道及平地電扶梯可解決，也繁榮干城商業圈。

第二方案就是往南移一點，葉昭甫表示，距離台中火車站及藍線站近一點，但涉及到私有地，第三方案就是藍橘線共站，但涉及到台鐵的開發案的問題。

台鐵董事長杜微及交通局鐵道局長楊正君對上述方案均表示支持，但是第一案可繁榮干城站及第三案會面臨到三條軌道人流匯集於同一點，會有過於擁擠的問題。

立委江啟臣及黃健豪則提出建議，可否第一案往北移一點，保留第三方案藍橘線共站，如此既可繁榮干城商業區，又可避免民眾接藍線及火車站要走一段長路。

李孟諺表示，因橘線是從台中國際機場過來，若橘站體距離台中火車站太遠，可能遊客會抱怨，但也需考量的人流問題，四個方案交通部都支持，待交通局提修正案。

審查委員認為中捷橘線站體應距離藍線要近一點，交通局提出藍橘線共站方案。（記者蘇金鳳攝）

交通部長李孟諺表示，中市交通局提出任何一案都支持。（記者蘇金鳳攝）

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