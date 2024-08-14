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將卸任首相！ 岸田文雄宣布：不爭取連任自民黨總裁

日本首相岸田文雄今日上午舉行記者會正式宣布，將不參加下個月自民黨的總裁選舉，意味新任自民黨總裁選出後，將卸下首相職位。（路透）

日本首相岸田文雄今日上午舉行記者會正式宣布，將不參加下個月自民黨的總裁選舉，意味新任自民黨總裁選出後，將卸下首相職位。（路透）

2024/08/14 11:33

首次上稿：10:14
更新時間：11:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄今日上午11點30分（台灣時間10點30分）舉行記者會正式宣布，將不參加下個月自民黨的總裁選舉，意味新任自民黨總裁選出後，將卸下首相職位。

綜合《日本放送協會》等日媒報導，岸田文雄今上午緊急召開記者會正式宣布，他將不參加下個月的自民黨總裁選舉。

岸田文雄說，「他與蒙古首相致電通話，標誌著他今年夏天的外交行程告一段落」、「在這次總統大選中，必須堅定向民眾證明自民黨將改變」，故透明公開的選舉和自由激烈辯論相當重要，在此情況下，若須表明自民黨將改變，第一步即讓他靠邊站，「我將不會參加總裁選舉」。

岸田文雄提到，回首過往，「我感到自豪的是，我們取得重大成果」，例如：提高工資和促進投資以結束長達30年的通貨緊縮經濟，改變能源政策以應對電力需求的急劇增加，大幅加強日本防衛能力，在牢固的日美關係基礎上舉行G7廣島首腦會議，以及在日益分裂的國際社會中促進國際合作。

岸田文雄指出，一連串狀況造成民眾對政治不信任，包括圍繞派系政治資助政黨的政治和金錢問題，他認為身為總理有責任製定《受害者救濟法》和修訂《政治基金管理法》等，並採取措施防止這些問題再度發生」。

岸田文雄說，雖然他遭受一些批評，特別政治和金錢問題上，但他已做出決定，將目光投向人民，強烈希望推進政治改革，因為只有人民的信任才能實現政治。

報導分析，岸田為了因應自民黨派系政治資金問題，以及恢復政治信任需要，一直致力於黨內改革，包括解散派系、對涉案議員採取紀律處分，以及修改《政治資金管制法》等。然而，隨著輿論對政府批評加劇，對內閣支持據下滑，自民黨內部傳出現任政府無法參加下屆眾議院選舉聲浪。

岸田文雄將在新任總裁選舉後卸任首相職位，岸田文雄於2021年10月就任自民黨總裁，截至今日已在任1046天。

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