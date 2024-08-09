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    日本宮崎7.1強震14人受傷 岸田文雄取消訪問中亞行程

    日本宮崎縣8日下午發生規模7.1地震，最大震度6弱，多地區傳出災情，經徹夜統計目前已知有14人受傷。（美聯社）

    日本宮崎縣8日下午發生規模7.1地震，最大震度6弱，多地區傳出災情，經徹夜統計目前已知有14人受傷。（美聯社）

    2024/08/09 15:11

    羅添斌／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣8日下午發生規模7.1地震，最大震度6弱，多地區傳出災情，經徹夜統計目前已知有14人受傷，其中1人昏迷不醒，當局昨日已發布「南海海槽地震臨時情報（大地震提醒）提醒民眾未來1週須保持防災警戒，對此日本首相岸田文雄今宣布取消原定出訪中亞、蒙古等國家行程，以採取一切可能應對措施。

    綜合《每日新聞》、《NHK》等日媒報導，宮崎縣發生最大震度6弱，截至今日上午10點，這起地震目前確認已有14人受傷，其中1名昏迷。傷患名單包括宮崎縣1名重傷、7名輕傷，鹿兒島縣4名輕傷、熊本縣1名重傷、1名輕傷。此外，宮崎縣有7間房屋部分毀損，鹿兒島縣有1間房屋倒塌，2間房屋部分受損。

    報導提到，據宮崎縣市政府稱，這起事故造成3人受傷、1根電線桿倒塌、2條道路隆起或開裂，2塊岩石墜落，2處懸崖崩塌。總務省消防災害管理廳指出，鹿兒島縣澀石國立石油儲存基地總共43個油罐中，其中有37個有少量原油洩漏情況。

    日本首相岸田文雄今宣布取消原定預計9日至12日出訪哈薩克、烏茲別克和蒙古等國行程留在國內坐鎮，他在記者會上表示，「為安全起見，在氣象廳呼籲民眾再次確認地震防災準備時，我決定在日本停留至少1週，以便政府採取一切可能的措施。」

    日本氣象廳昨警告，預測未來1週恐會發生發生規模7到8的強烈餘震，日本有關當局也呼籲民眾務必加強防災準備，包含固定家具、確認疏散地點以及確認家人安全的方法。

    日本首相岸田文雄今宣布取消原定出訪中亞、蒙古等國家行程，以採取一切可能應對措施。（歐新社）

    日本首相岸田文雄今宣布取消原定出訪中亞、蒙古等國家行程，以採取一切可能應對措施。（歐新社）

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