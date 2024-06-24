觀光潛力足！高鐵彰化站7月起增15班次 串聯台鐵田中支線2029年通車

高鐵彰化站將串聯台鐵田中支線（紅線處），總經費為41.09億元，預計2029年通車。（交通部鐵道局提供）

2024/06/24 21:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕高鐵彰化站將串聯台鐵田中站，有望增加遊客人數；高鐵彰化站也規劃從7月1日起，每週增加15班次。交通部長李孟諺今（24日）到前往彰化高鐵站考察「台鐵田中支線細部設計進度」，最快在今年底就能辦理發包，2029年底就能通車，未來從彰化高鐵前往集集線或日月潭，透過田中支線就能無縫接軌。

為辦理高鐵彰化站轉乘台鐵田中支線計畫，立委陳素月及彰化縣政府去年爭取前瞻建設經費29.95億元獲准，經修正後經費為41.09億元，陳素月今（24）日邀集立法院交通委員會陪同交通部長李孟諺前往彰化高鐵站考察，彰化縣長王惠美，立委謝衣鳯、公路局長陳文瑞、鐵道局長楊正君、交通部觀光署副署長林信任、臺鐵公司董事長杜微等人與會，並一起聽取「台鐵田中支線細部設計進度」、「高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃」等簡報。

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李孟諺指出，高鐵彰化站從7月1日再增班15班，對於增加彰化高鐵站的運能，有非常大的幫助，若未來台鐵田中支線完工，就能串聯台鐵集集線，無縫接軌帶動田中、二水甚至南投集集線的觀光廊帶，如順利的話在今年年底，先期工程就能來辦理發包。

陳素月表示，台鐵田中支線原先規劃21.36億元，因物價上漲及缺工、缺料的影響，修正為41.09億元，增加19.74億元，非常感謝中央及交通部挹注經費辦理此計畫。陳素月說，台鐵田中支線工程包含新建「新田中車站」等，其中細部設計工程，將進行既有田中火車站外觀及站前廣場的整修改善，工程經費約1.2億元，預計今年年底發包開工。主體工程預計2026年10月開工，2029年底通車

另外，為因應通車人潮，高鐵彰化站從7月1日起，增加週一至週四傍晚及週六晨間北上車次，另針對台中以南旅客增開10班次，每週共15班次（南下10班、北上5班），以滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

高鐵彰化站將串聯台鐵田中站，未來透過空橋連結「新田中車站」。（交通部鐵道局提供）

高鐵彰化站從7月1日起，每週增加15班次，以滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。（記者陳冠備攝）

立委陳素月邀集立院交通委員會前往彰化考察交通建設，交長李孟諺、彰化縣長王惠美等人與會，並聽取「臺鐵田中支線細部設計進度」等議題。（記者陳冠備攝）

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