美陸軍士官洩露涉台軍情給中國 認罪後面臨數十年刑期

美國陸軍中士舒茲，將美軍機密洩露給和中國有關的人士，其中包括涉台軍情，舒茲認罪後可能面臨數十年刑期。圖為美國檢方、FBI和陸軍官員說明案情。（美聯社）

2024/08/14 10:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍情報分析員舒茲（Korbein Schultz）中士，從2022年起涉嫌向香港人士提供美軍文件、地圖和照片，包括美國如何汲取俄烏戰況教訓，用來因應台灣遭受軍事攻擊的計畫，舒茲已於12日認罪，可能面臨數十年刑期。

據《法新社》報導，舒茲今年3月在肯塔基州和田納西州交界的坎貝爾堡（Fort Campbell）軍營被捕，目前已承認密謀取得和輸出國防資訊、未經許可輸出國防文件相關技術資料、未經許可密謀輸出國防文件以及賄賂公職人員等罪嫌。

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指控文件顯示，舒茲向1名居住在香港的人士，提供了數十份敏感的美國軍事機密，而且是他知曉對方與中國政府有關聯的狀況下。美國司法部指出，舒茲透過這些交易獲得4.2萬美元（約新台幣135.6萬元）的報酬。

這些機密除了涉台軍情之外，還包括中國的軍事戰術、美國在南韓和菲律賓的軍事演習和部隊、HH-60鋪路鷹直升機、F-22A戰鬥機、U-2偵察機和飛彈系統相關資訊。

舒茲的量刑審訊庭將於明年1月23日開庭，在舒茲之前還有美國海軍士官趙文恆（Wenheng Zhao）、海軍士兵魏金超（Jinchao Wei）涉嫌為中國從事間諜活動被捕，趙文恆認罪被判處27個月有期徒刑。

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