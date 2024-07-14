人工生殖法修正草案預告期滿 衛福部收到逾400件意見

國健署長吳昭軍表示，人工生殖法修正草案預告期間蒐集到超過400件意見。（資料照）

2024/07/14 17:22

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今年5月14日預告人工生殖法修正草案，昨日預告期滿，國健署長吳昭軍表示，這60天蒐集到超過400件外界正反意見，仍待整理內容，後續舉行專家會議，再送入行政院審查，但暫時無法訂出時程，會以最快速度進行。

「人工生殖法」修正草案預告內容包含適用對象從現行異性戀夫妻，擴大為納入同婚、單身女性、代理孕母等3族群，因此草案也多有增列之處，從原有的40條增至為62條，原有條文也略有修正。

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其中，爭議最大的「代理孕母」，草案增訂代孕條件為設籍台灣、年滿20歲至40歲、有足月懷孕生產經驗者，但禁止商業目的且以終身1次活產為限，當時國民黨立委更直言是前衛福部長薛瑞元卸任前給予等待多年的人一份最溫暖的禮物。

吳昭軍表示，人工生殖法修正草案60天預告期滿，期間蒐集到400多件意見，確實不少，有待整理內容，因此暫時無法提供舉行專家會議、草案送入行政院的時程，但會以最快速度進行。

事實上，在預告期間，台北婦產科診所生殖中心公布針對相關修法進行意見調查，共蒐集1318份問卷，超過8成受訪者支持單身女性使用人工生殖科技、72%支持開放同性伴侶適用人工生殖、75%支持建立在完善法規與配套措施下開放代理孕母。不過，婦女新知基金會則公開聲明，批評政府無法承諾避免兒童親權歸屬爭議等就納入代理孕母，不顧專家團體意見，要求草案應刪除代孕相關條文。

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