草屯「稻米達人」賽李啟元奪冠 進軍全國賽

評審們從電子鍋中盛出比賽的米飯。（草屯鎮農會提供）

2024/08/14 17:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣稻米達人選拔的草屯鎮競賽今天下午在草屯鎮農會決賽，10款台稉9號白米用一樣的鍋具、水分、時間煮成米飯，邀台中農改場等專家細看外觀，也一起吃飯品評口感，經過看、聞、品嘗等多道評選，農民李啟元種的台稉9號獲得冠軍，將代表草屯鎮參加農業部舉辦的全國賽。

農業部舉辦全國稻米達人賽，各產米鄉鎮農會先行選拔，南投縣稻米種植面積最大的草屯鎮將代表南投縣參加全國賽，角逐非香米組的達人冠軍，鎮農會下午舉辦草屯鎮決賽，有10位稻農種的台稉9號稻米進入決賽，下午同場比外型也比口感。

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決賽邀請農糧署中區分署、農試所、台中農改場的5位稻米專家擔任評審，他們除了用眼睛仔細觀看參賽米的白米與糙米粒，也盛出現場用同樣鍋具、時間、水量煮出的米飯，進行米質官能評比。

評審們要看煮熟後的米飯顏色、外觀，還要聞香味，最後才細嚼米飯，吃出誰既香且Q彈好吃。

經過一關又一關的評分，最後選出前三名和3名優等獎，得獎者如下：冠軍李啟元、亞軍汪依容、季軍林祈漠；優等獎林志南、簡岳瑚、簡子逢。李啟元將代表草屯鎮角逐全國賽非香米組的種稻達人冠軍。

草屯鎮農會說，評審們變為獲得冠軍的白米，稻穀重高、白米與糙米外觀完整性佳，米粒飽滿、白米粗蛋白較低（越低口感越好），且米飯香氣、口感和黏彈性都好，因此能夠脫穎而出。

評審們觀看比賽米的白米和糙米粒的外觀。（草屯鎮農會提供）

評審們要聞米飯的香氣，再細嚼米飯的滋味。（草屯鎮農會提供）

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