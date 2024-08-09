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嘉義太保「日光白玉」稻米達人選拔 稻農官德利奪冠

太保市台灣稻米達人選拔賽冠軍為官德利（左3）、亞軍賴仲絃（左2）、季軍蔡雄賓（右3）。 （記者林宜樟攝）

太保市台灣稻米達人選拔賽冠軍為官德利（左3）、亞軍賴仲絃（左2）、季軍蔡雄賓（右3）。 （記者林宜樟攝）

2024/08/09 15:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市農會前年起推廣栽種外觀呈現乳白色、有淡雅芋香的台南20號稻米品種，並以「日光白玉」命名推出有機米系列產品；農會今天舉辦台灣稻米達人選拔賽，首次以台南20號為競賽品種，74歲稻農官德利從10位決賽參賽者中脫穎而出奪得冠軍，獲得15000元獎金，將代表太保市參加全國賽。

太保市農會舉辦稻米達人選拔，共有14位農民參賽，專家學者先從田間檢查選出10位進入決賽，今天再由評審從外觀性狀、官能品評等項目進行評選；太保市農會總幹事黃靜玉、太保市長鄭淑分、縣議員黃榮利、農糧署南區分署副分署長黃怡仁等到場為得獎者頒獎，冠軍為官德利、亞軍賴仲絃、季軍蔡雄賓。

黃靜玉說，太保市稻米耕作面積約1800公頃，高品質的稻米是主要經濟作物，農會推廣有機米多年，輔導2個有機米產銷班，前年選定台南區農業改良場鹿草分場培育的台南20號進行種植；此品種香氣十足，煮成白飯口感Q彈，是目前人氣產品；鄭淑分說，台南20號白米飯口感好吃，Q彈香黏，她原本較喜歡吃麵，但品嚐到後就愛上這款白米飯。

官德利從農約20年，他感謝產銷班及指導員協助指導栽種台南20號，首次栽種面積約一甲地，過程順利，在全國賽有信心取得好成績。

獲得冠軍的白米，外觀乳白色。（記者林宜樟攝）

獲得冠軍的白米，外觀乳白色。（記者林宜樟攝）

獲得冠軍的白米煮成白飯。（記者林宜樟攝）

獲得冠軍的白米煮成白飯。（記者林宜樟攝）

太保市農會以台南20號推出「日光白玉」有機米系列產品。（記者林宜樟攝）

太保市農會以台南20號推出「日光白玉」有機米系列產品。（記者林宜樟攝）

獲得優勝的稻農。（記者林宜樟攝）

獲得優勝的稻農。（記者林宜樟攝）

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