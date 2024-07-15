鐵工改種稻 黃恭以台南越光米獲選稻米達人

新營區選拔台灣稻米達人今揭曉，73歲黃恭（右3）以「台南16號」台南越光米獲選冠軍。（記者王涵平攝）

2024/07/15 12:12

〔記者王涵平／台南報導〕新營區選拔台灣稻米達人今揭曉，73歲黃恭以「台南16號」台南越光米獲選冠軍，鐵工變稻農，種稻17年，他說，品質要好，主要是田間管理要用心。

台灣稻米達人冠軍賽新營區選拔今在新營區農會舉行，新營區賽「非香米組」參賽人數共11人，有盧聰智、廖招展、黃恭、林文一、林美雅、沈水課、沈天賜、林讚益等8位入選決賽，冠軍將代表新營區參加全國比賽。

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新營區農會表示，選拔第一關田間初審，評審委員於稻作抽穗期至黃熟期間辦理田間檢查，審查田間生育狀況，生育整齊度、異品種、病蟲害、充實狀況及合理化施肥情形，評選出田間管理良好的參賽者

。

通過初審的農友繳交2公噸稻穀至指定倉庫，由農糧署、評審委員代表及農戶代表等會同公開取樣，並以彌封方式進行編碼。

今日第二階段評審，評審進行糙米外觀性狀米粒飽滿度、粒型均勻度及光澤評審，並採標準化程序進行烹煮，就白米飯之外觀、氣味、口感、黏彈性、硬性、總評等食味感官品評。

新營區農會總幹事林玲昭表示，新營地區為水稻及雜糧的重要產區，新營農友多為一級生產者，藉由稻米品質競賽切磋交流。

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