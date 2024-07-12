賴士葆稱「A柱死角」撞行人 交通部：挪身擺頭查看再轉彎
2024/07/12 18:10
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藍委賴士葆開車「未禮讓」撞2人 發文稱「A柱死角」惹禍
〔記者蔡昀容／台北報導〕國民黨立委賴士葆9日晚間開車撞上2名行人，引發議論。交通部今天（12日）召開首場「每週交通事故24小時死亡及工程改善通報」，除了報告最新統計數據，也呼籲駕駛路口轉彎要減速停下，挪動身體擺頭確認A柱後方沒有人車，再轉彎通過。
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賴士葆10日在臉書發文致歉說，7月9日晚上9點多行經瑞安街轉彎時，因天色昏暗及A柱死角，在綠燈前行左轉時不慎撞傷兩位行人，立即陪同傷者到醫院檢查處理，對此意外事故深感歉意，今後會更加小心謹慎，並對傷者負擔全部責任。
交通部今天召開第一場「每週交通事故24小時死亡及工程改善通報」。公路局公路人員訓練所技士蔡忠偉說明，擋風玻璃與車門中間的A柱，會造成駕駛視野死角，看不到A柱後方的行人或車輛，提醒駕駛要在路口轉彎時，請減速停下，並挪動身體擺頭確認A柱後方有無行人或車輛，確認沒有再轉彎通過。
蔡忠偉指出，汽車右轉彎時，右側A柱距離駕駛較遠，擋住範圍較小；左轉彎時，左側A柱距離駕駛較近，擋住範圍較大，而大型車的死角範圍，又比小型車大，請駕駛們行車多留意。