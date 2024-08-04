為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

戴資穎告別奧運！台灣羽球大時代結束？網嘆：無法想像2028奧運

隨戴資穎在奧運劃下句點，網友感嘆今年奧運結束，也代表台灣羽球的一個大時代結束。（資料照）

隨戴資穎在奧運劃下句點，網友感嘆今年奧運結束，也代表台灣羽球的一個大時代結束。（資料照）

2024/08/04 00:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著戴資穎在奧運劃下生涯句點，有網友感嘆今年奧運結束，也代表台灣羽球的一個大時代結束，更無法想像誰能挺進2028年的奧運。貼文曝光，有網友說「環境不好沒辦法，他們不知道花了多少努力才帶來的這些奇蹟」。

一名網友在Dcard發文指出「今年巴黎奧運結束後，真的是台灣羽球一個大時代的結束，多少台灣好手將成為歷史的一頁」，而這次沒有參加奧運的運動員，4年後要進奧運參賽也很有難度。

原PO說，「羽球好手林俊易這次以一戰之差錯過了奧運的門票，非常可惜，而4年後也無法確定體能狀態能夠保持，另一位羽球選手王子維的最佳狀態也已經過去」，最後原PO認為「成為一個職業運動員有多麼困難，而要站上奧運的殿堂更是談何容易」。

文章一出後，引起網友議論，「真的不敢想像，台灣要出一個像小天和小戴這樣等級的選手真的很不容易」、「同意，就像跆拳道。朱木炎、陳詩欣等時期，曾經在2004年的奪牌表現，十分強大」、「環境不好沒辦法，基本上就是靠他們自己不知道多麼的努力之下才給我們帶來的這些奇蹟」。

還有網友說，「林俊易真的距離頂尖球員還有一大段距離，基本頂尖球員25（歲）前就要進入前十了，四年後林也要30（歲）了」、「過去十年可能真的是台灣羽球最好的時代了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奧運羽球》中國頭號種子爆冷無緣4強 石宇奇：狀態和想像中不太一樣
2024/08/03 09:32

奧運羽球》中國頭號種子爆冷無緣4強 石宇奇：狀態和想像中不太一樣
戴資穎奧運最後一戰「衝收視第一」！賽後落淚吸121萬人觀看
2024/08/01 13:32

戴資穎奧運最後一戰「衝收視第一」！賽後落淚吸121萬人觀看

中醫大暨醫療體系尖端醫療、遠距照護 全面守護樂齡長者
巴黎前線》連3屆奧運8強止步 周天成哽咽：很遺憾
2024/08/03 01:47

巴黎前線》連3屆奧運8強止步 周天成哽咽：很遺憾
奧運羽球》遭麟洋配淘汰結束最後一舞 中國男雙：我們已經努力了
2024/08/01 08:29

奧運羽球》遭麟洋配淘汰結束最後一舞 中國男雙：我們已經努力了

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
奧運羽球》比賽最珍貴的不是勝利！ 依瑟儂、戴資穎賽後合照比愛心「友誼永不過期」
2024/08/02 15:39

奧運羽球》比賽最珍貴的不是勝利！ 依瑟儂、戴資穎賽後合照比愛心「友誼永不過期」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播