戴資穎告別奧運！台灣羽球大時代結束？網嘆：無法想像2028奧運

隨戴資穎在奧運劃下句點，網友感嘆今年奧運結束，也代表台灣羽球的一個大時代結束。（資料照）

2024/08/04 00:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著戴資穎在奧運劃下生涯句點，有網友感嘆今年奧運結束，也代表台灣羽球的一個大時代結束，更無法想像誰能挺進2028年的奧運。貼文曝光，有網友說「環境不好沒辦法，他們不知道花了多少努力才帶來的這些奇蹟」。

一名網友在Dcard發文指出「今年巴黎奧運結束後，真的是台灣羽球一個大時代的結束，多少台灣好手將成為歷史的一頁」，而這次沒有參加奧運的運動員，4年後要進奧運參賽也很有難度。

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原PO說，「羽球好手林俊易這次以一戰之差錯過了奧運的門票，非常可惜，而4年後也無法確定體能狀態能夠保持，另一位羽球選手王子維的最佳狀態也已經過去」，最後原PO認為「成為一個職業運動員有多麼困難，而要站上奧運的殿堂更是談何容易」。

文章一出後，引起網友議論，「真的不敢想像，台灣要出一個像小天和小戴這樣等級的選手真的很不容易」、「同意，就像跆拳道。朱木炎、陳詩欣等時期，曾經在2004年的奪牌表現，十分強大」、「環境不好沒辦法，基本上就是靠他們自己不知道多麼的努力之下才給我們帶來的這些奇蹟」。

還有網友說，「林俊易真的距離頂尖球員還有一大段距離，基本頂尖球員25（歲）前就要進入前十了，四年後林也要30（歲）了」、「過去十年可能真的是台灣羽球最好的時代了！」

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