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白眉燕鷗衝進中芸漁港避風 1天打破高雄歷年觀察紀錄

上百隻白眉燕鷗衝進中芸港避風，破了高雄歷年來觀察紀錄。（陳俊強提供）

上百隻白眉燕鷗衝進中芸港避風，破了高雄歷年來觀察紀錄。（陳俊強提供）

2024/08/04 18:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕凱米颱風侵台時，上百隻白眉燕鷗衝進中芸漁港避風，這批嬌客雖然很快離開，卻創下一天就破了高雄歷年來觀察紀錄，但高屏溪口湧入大批漂流木，大水沖掉了水鳥三分之二高灘棲地，鳥況有待觀察。

白眉燕鷗在高雄地區歷年來觀察記錄僅有29隻，凱米颱風來襲，上百隻白眉燕鷗衝進中芸漁港避風，鷗群御風而行，蔚為奇觀。

根據海保署資料，白眉燕鷗全球數量穩定且普遍，IUCN紅皮書列為無危（LC），野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物。白眉燕鷗在澎湖每年約數以千計的繁殖個體，馬祖列島燕鷗保護區共有8座島嶼，每年每座島皆有數十隻至數百隻白眉燕鷗在此繁殖。

林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，白眉燕鷗在台灣本島非常少見，這次從林園海洋濕地公園到汕尾市境之南樹、聖母宮，都可以看到為了躲避颱風而靠近林園海岸的白眉燕鷗，中芸新建停泊港超過100隻數量最多，另有紅燕鷗、蒼燕鷗也尋求避風港，玄燕鷗則拜颱風所賜，首次造訪林園海岸。

陳俊強說，高屏溪大水已經退去，目視觀察沖刷掉三分之二高屏溪口的水鳥棲地，大量漂流木載浮載沉，都對當地生態造成一定衝擊。

他表示，每年8、9月鳳頭燕鷗等燕鷗家族，會帶著幼鳥飛抵高屏溪口，親鳥在此教導有鳥捕食技巧，為南遷做準備，如今棲地大幅減少，候鳥可能會另覓棲地，否則提前往南遷徙，未來將密切觀察冬候鳥鳥況。

白眉燕鷗為了躲颱風進入林園海岸。（陳俊強提供）

白眉燕鷗為了躲颱風進入林園海岸。（陳俊強提供）

白眉燕鷗飛進新建漁港泊地避風。（陳俊強提供）

白眉燕鷗飛進新建漁港泊地避風。（陳俊強提供）

凱米颱風大水帶來大量漂流木。（陳俊強提供）

凱米颱風大水帶來大量漂流木。（陳俊強提供）

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